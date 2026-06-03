La Selección argentina define el equipo para el amistoso ante Honduras

Lionel Scaloni comienza a delinear la formación titular de cara al primer amistoso de la fecha FIFA. Con novedades como Nicolás Capaldo en el lateral derecho, el equipo se prepara en Kansas.

La Selección argentina continúa con su preparación para los amistosos internacionales de la fecha FIFA, y este martes realizó una práctica intensa en Kansas, Estados Unidos, donde el entrenador Lionel Scaloni comenzó a definir el posible once titular para el primer compromiso ante Honduras .

El ensayo se llevó a cabo en el Compass Minerals National Performance Center y contó con una particularidad: los primeros 15 minutos estuvieron abiertos a la prensa, permitiendo observar las primeras indicaciones tácticas del cuerpo técnico. Scaloni aprovechó la sesión para probar variantes en el sistema de juego, con especial atención en el lateral derecho, donde Nicolás Capaldo ocupó el puesto titular durante los ejercicios principales.

El jugador de Sporting Lisboa se perfila como una de las sorpresas en la alineación, superando a otros candidatos como Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, que aún se recuperan de sus respectivas cargas físicas. La defensa podría completarse con Cristian Romero y Nicolás Otamendi como dupla central, mientras que el mediocampo estaría conformado por Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, buscando equilibrio entre creación y recuperación.

En la delantera, Lionel Messi sería la figura indiscutida acompañado de Ángel Di María y Lautaro Martínez o Julián Álvarez, dependiendo de la propuesta ofensiva que el DT quiera implementar. El entrenamiento de este martes tuvo un enfoque táctico claro, con Scaloni deteniendo el juego en varias ocasiones para corregir posiciones y movimientos ofensivos. Se observó una especial insistencia en la presión alta tras pérdida, una de las características distintivas del equipo campeón del mundo.

Además, se trabajaron jugadas de pelota parada, tanto a favor como en contra, dado que estos detalles suelen ser determinantes en partidos cerrados. La presencia de Capaldo en el lateral derecho llamó la atención de los medios, ya que el jugador no había sido habitual en esa posición durante las eliminatorias.

Sin embargo, su rendimiento en los últimos partidos de su club y su capacidad para sumarse al ataque lo convierten en una opción viable para Scaloni, que busca alternativas ante las posibles bajas o rotaciones. Por otro lado, el mediocampista Exequiel Palacios también se mostró activo, participando en los ejercicios de posesión y transiciones rápidas. El plantel demostró buena sintonía y concentración, consciente de la importancia de estos amistosos como preparación para la próxima Copa del Mundo.

La agenda de la Selección argentina incluye dos partidos amistosos en territorio estadounidense. El primero será el jueves 6 de junio a las 21 horas (hora local) en el Kyle Field de Texas, frente a Honduras. Luego, el equipo viajará a Alabama para cerrar su gira el domingo 9 de junio ante un rival aún por confirmar, aunque se especula con que podría ser Costa Rica o Panamá.

Estos encuentros son fundamentales para que Scaloni ajuste los últimos detalles tácticos y evalúe el estado físico de sus jugadores antes del Mundial. Argentina no ha confirmado su lista definitiva para la Copa del Mundo, pero se espera que el técnico utilice estos amistosos para probar variantes y dar minutos a aquellos futbolistas que no tuvieron mucha participación en las eliminatorias. La afición argentina sigue con atención cada movimiento del equipo, ilusionada con repetir el éxito de Qatar 2022.

Con un plantel lleno de talento y experiencia, la Albiceleste busca llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista, donde defenderá el título obtenido hace tres años. Los próximos días serán clave para definir el once inicial y las estrategias que se implementarán en el torneo más importante del fútbol





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Selección Argentina Lionel Scaloni Amistoso Honduras Mundial 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La tajante decisión de Lionel Scaloni con los futbolistas “tocados”, a días del Mundial 2026El entrenador de la Selección Argentina se enfrenta con las alarmas encendidas por el estado físico de varios jugadores del plantel.

Read more »

Scaloni elogia a Messi: pasión, compromiso y récord de seis MundialesEl técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, destacó la mentalidad y el deseo inquebrantable de Lionel Messi, quien se prepara para disputar su sexto Mundial, un récord absoluto. Scaloni repasó la trayectoria junto a Messi, desde su primer contacto en 2018 hasta los cuatro títulos conquistados con la selección nacional. El entrenador expresó que Messi debería haber ganado más trofeos, considerando su nivel y compromiso, y compartió anécdotas como su salida lesionado en la final de la Copa América, evidenciando su entrega total.

Read more »

Lionel Messi duda su presencia en el primer amistoso con HondurasEl astro argentino se entrenó de manera diferenciada debido a una inflamación en el isquiotibial izquierdo y su presencia en el primer amistoso con Honduras está en duda.

Read more »

Cuti Romero recibe el alta médica y se suma a los entrenamientos de la Selección Argentina previo al Mundial 2026El defensor argentino Cristian Cuti Romero, quien se recuperaba de una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha, recibió el alta médica y ya entrena con normalidad con el equipo nacional en Kansas. Aunque su presencia en los amistosos contra Honduras e Islandia no está asegurada, el jugador está a disposición del técnico Lionel Scaloni y busca llegar en óptimas condiciones al debut mundialista contra Argelia el 16 de junio. Mientras tanto, otros lesionados como Lionel Messi, Julián Álvarez, Exequiel Palacios y Guido Rodríguez continúan su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico de la selección.

Read more »