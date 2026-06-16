La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 con el hambre de una nueva hazaña

Argentina comienza su defensa del título mundialista en Kansas City, 1.276 días después de la coronación en Qatar. Messi, a punto de cumplir 39 años, lidera un equipo que mezcla experiencia y juventud, con un núcleo duro de campeones y nuevas promesas listas para surgir.

La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 , marcando el inicio de una nueva defensa del título tras la conquista en Qatar 2022. Han transcurrido exactamente 1.276 días desde la histórica victoria en el estadio Lusail hasta este 16 de junio de 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, un escenario cerrado que alberga el primer partido de los campeones.

El contraste entre aquel día de gloria inmortal y este retorno a la competición es una mezcla de seguridad, convencimiento y fe, sustentada en un sólido sentido de equipo. Lionel Messi, aunque sea una figura isla en este contexto, se entrega a lo colectivo, un colectivo que lo llevó a la leyenda y que hoy permite ciertas licencias físicas al astro, casi manteniendo la lista de buena fe original.

El puño apretado y convencido que ha sostenido este proceso, que se ha retroalimentado y no permitió dormirse en laureles, se llama hambre. Hambre deportiva, más allá de haber ganado todo, porque se trata de jugar al fútbol. Ahí está Messi, a punto de cumplir 39 años, con las ganas de un novato.

Lo secunda un escuadrón confiable y calificado conformado por Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Además, aparece y empuja la nueva guardia que tiene como estandartes, entre los 26, a Nicolás Paz, el Colo Barco y el impetuoso Simeone a la cabeza.

Tal vez, ojalá, estos nuevos sean los Enzo Fernández y Mac Allister de este nuevo ciclo, los que absorban el legado y multipliquen la mística





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