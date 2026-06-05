La Selección argentina de básquetbol U18 vence a México y avanza a cuartos de final del FIBA Américas

El seleccionado argentino U18 superó a México por un ajustado marcador de 66-63 en un partido muy parejo y asegura su puesto en cuartos de final del Campeonato FIBA Américas, donde enfrentará a Puerto Rico por un lugar en semifinales y el boleto al Mundial U19.

La Selección argentina de básquetbol logró una victoria agónica y Trabajada sobre el local México por 66 a 63 en un partido Extremadamente cerrado y físico correspondiente al Campeonato FIBA Américas U18.

Este triunfo, combinado con resultados en otrosGrupos, aseguró al conjunto albiceleste el segundo puesto del Grupo A, lo que le permitirá disputar este viernes 5 de mayo, a partir de las 20.30 horas, un lugar en las semifinales del certamen frente a Puerto Rico, tercer clasificado del Grupo B. El ganador de ese cruce no solo avanzará a las semifinales del torneo continental sino que,además, se asegurará un boleto para la Copa del MundoFIBA U19 que se disputará el próximo año. Sin embargo, la Selección no tiene tiempo para celebraciones, ya que deberá prepararse rápidamente para el desafíoante un rival que también llega con grandes expectativas tras una sólida participación en su grupo.

El encuentro disputado en suelo mexicano fue un partido depar a par de principio a fin. En el inicio, la albiceleste se plantó con una defensa zonal que buscaba limitar el acceso a lapintura y proteger el aro. Esta estrategia, aunque efectiva en segmentos, también generó algunas imprecisiones en su propio ataque. Argentina comenzó con baja anotación, sumando apenas cinco puntos en los primeros siete minutos, lo que permitió a México tomar la primerva del marcador.

La escasez de puntos reflejaba también los nervios y la alta presión de un partido clave para clasificar. A medida que el reloj avanzaba, el conjunto dirigido por el entrenador Mauro Polla fue ganando confianza y encontrando mejores opciones ofensivas.

Sin embargo, México no se quedó quieto y,aprovechando algunas pérdidas y dudas en el juego argentino, forzó un tiempo muerto para reordenar sus ideas. Pese a esa interrupción, la reacción de la Selección llegó en el momento justo. Triples de Manuel Hernández, quien resultaría clave, desataron un parcial de 17-3 que permitió a Argentina igualar el marcador y tomarle el pulso al partido. Desde ese momento, el duelo se volvió un ida y vuelta constante, con ambos equipos intercambiando ventajas.

Ya en el último cuarto, la albicelete lograba zafar de un sofocón y consolidaba su juego, apoyada en una mejor ejecución ofensiva. Un parcial de 10-0, liderado por la claridad en las decisiones del base Joaquín Céliz y la puntería de González, permitió a Argentina pasar al frente restando cinco minutos. Pese a que pudo liquidar el partido con anticipación,falló varias acciones claves que mantuvieron la incertidumbre hasta la última posesión.

México tuvo incluso la oportunidad de empatar en el último segundo, pero su intento no entró. La victoria fue un desahogo total para los jugadores, que disputaron un partido durísimo, trabajando mucho más de lo esperado ante un rival que lució muy competitivo y no regaló nada. En lo individual, Manuel Hernández fue la pieza fundamental con 18 puntos, destacándose con un 6 de 11 en triples ante la defensa zonal que le dio espacios.

Franco Aman, con 14 unidades, aportó excelentes decisiones en el cierre dramático, manejando los tiempos del equipo. Joaquín Céliz, con 7 puntos, aunque no una cifra alta, fue clave con su dirección y robos. En total, Argentina lanzó 12 de 38 en triples y capturó 11 rebotes ofensivos, mostrando una buena presencia en el cristal.

Con este triunfo, el elenco nacional no solo aseguró el segundo lugar del Grupo A, sino que también, gracias a otros resultados, se garantizó el tercer puesto general entre todos los grupos, lo que le dará una ventaja en el cruce de cuartos de final. El partido de este viernes frente a Puerto Rico será el más importante del torneo paraArgentina, ya que pondrá en juego un lugar en las semifinales del certamen continental y,sobre todo, el codiciado boleto a la Copa del Mundo U19 del año próximo.

El escenario está listo para un nuevo capítulo de esta emocionante competencia





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