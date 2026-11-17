La Selección Argentina arribó a la ciudad de Córdoba con gran multitud para enfrentar a Costa Rica. Los jugadores agradecieron el apoyo y una escena con Nico Paz se viralizó.

La Selección Argentina llegó a la ciudad de Córdoba para cerrar el año futbolístico con un partido amistoso, un evento que generó una recepción multitudinaria por parte de los hinchas locales. El equipo nacional se preparaba para enfrentar a Costa Rica en el marco del segundo juego correspondiente a la reciente fecha FIFA de noviembre, en un contexto marcado por la necesidad de recuperación tras la derrota sufrida con un marcador de 2-1 ante Uruguay en el estadio La Bombonera.

Recibimiento multitudinario en el hotel

La expectativa de los aficionados se materializó desde el momento de la llegada del plantel, donde la multitud los esperó con intensidad en el hotel donde se alojaría la delegación. Los miembros del equipo mostraron su aprecio por el cariño recibido, manteniendo una interacción directa con los seguidores que acudieron para saludar a sus ídolos deportivos antes de la concentración oficial.

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Dentro de este intercambio, varios jugadores destacaron por su disposición a permanecer más tiempo que el resto para entablar conversación y firmar autógrafos, demostrando una cercanía notable con la hinchada que había acudido a la cita. Este gesto de cercanía no solo reforzó el vínculo entre la Selección y su afición, sino que también marcó el tono positivo de la llegada a la ciudad cordobesa.

La escena viral de Nico Paz

Uno de los momentos más destacados y compartidos en las redes sociales fue la interacción de Nico Paz con los aficionados presentes en el lugar. La prensa especializada y los usuarios de internet compararon la reverencia con la que fue recibido por la escena en la que una persona le entregó un bebé en brazos al jugador.

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La imagen de Nico Paz sosteniendo al infante se volvió viral rápidamente, convirtiéndose en un símbolo de la calidez del recibimiento. Esta anécdota, descrita por algunas coberturas periodísticas con la comparación de que el jugador fue tratado como si fuera el papa León XIV, reflejó el nivel de admiración y emoción que despierta el talento joven dentro del equipo nacional en esta etapa de renovación.

Despedida digital del plantel nacional

Tras los encuentros presenciales y la actividad en el hotel, la Selección Argentina decidió agradecer formalmente el recibimiento a través de sus canales de redes sociales oficiales. La institución destacó la importancia de sentir el apoyo de la hinchada como un motor fundamental para el equipo, especialmente en un momento que requiere resultados positivos tras el revés sufrido previamente.

Este agradecimiento digital sirvió para cerrar una etapa de la jornada de llegada y dejar sentado el compromiso del plantel con los seguidores, quienes fueron reconocidos como parte esencial de la identidad del equipo nacional. La respuesta en las plataformas digitales confirmó la gran sintonía existente entre el seleccionado y su base de aficionados.

Convocatoria y cambios en la defensa

Para este compromiso, el cuerpo técnico hizo cuatro o cinco cambios respecto a la formación habitual, ajustando la estructura del equipo para el duelo. En el arco se mantuvo a Emiliano Martínez, una figura clave que ha sido consistente en las presentaciones recientes del seleccionado argentino.

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En la zaga, la defensa mostró novedades significativas con la inclusión de Agustín Giay, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez. La banda izquierda y derecha también presentaron variantes, con la posibilidad de que Nicolás Tagliafico o Román Vega sean los designados para cubrir los laterales defensivos, lo que indica una apuesta por la versatilidad y la competencia interna.

El mediocampo estuvo integrado por figuras de renombre como Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, quienes son responsables de dirigir el ritmo del juego. La ataque contó con la presencia de Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé, un conjunto ofensivo diseñado para desequilibrar y aprovechar las oportunidades de gol en el encuentro frente a Costa Rica.