La Salada revive con el Mundial: precios de camisetas y banderas para alentar a la Selección

En la antesala del debut de la Selección argentina, un recorrido por La Salada muestra cómo el Mundial reactiva las ventas de artículos deportivos, aunque el gasto promedio es menor que en Qatar 2022. Los comerciantes destacan el aumento del movimiento y la expectativa por el torneo, mientras el equipo se prepara para defender el título.

Telenoche recorrió el predio ferial en la previa del debut de la Selección argentina y relevó los precios de camisetas, banderas, figuritas y otros productos mundialistas.

Los vendedores aseguran que el torneo impulsó las ventas, aunque el gasto sigue por debajo de los niveles de Qatar 2022. Telenoche visitó La Salada, el mayor predio ferial del país, para analizar los precios de artículos de apoyo al equipo de Lionel Messi. Las banderas se ofrecen desde $3.500. Según los comerciantes, la crisis había reducido las ventas, pero el Mundial ha revitalizado el movimiento: 'Hoy hicimos nueve viajes', afirmó un carrero.

Otro vendedor señaló: 'La gente volvió con el boom del aguinaldo y el Mundial'. En comparación con Qatar 2022, 'hay gente, pero compran menos'. La Selección argentina se prepara para defender el título conquistado en Qatar 2022 y buscar la cuarta estrella. Deberá superar una fase de grupos donde es cabeza de serie.

Un medio español calificó de 'decepcionante', 'desesperación' y 'bajonazo' el empate ante Cabo Verde, en un estadio con capacidad para 94.000 hinchas. El cierre de la fase de grupos será el sábado 27 de junio a las 23 horas. Para avanzar a los octavos de final, el equipo debe quedar entre los dos primeros de su grupo o ser uno de los ocho mejores terceros. El formato amplía las posibilidades, pero la exigencia será máxima desde el primer partido





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