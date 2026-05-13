La sal en el tacho de basura: una recomendacin popular y efectiva

Aunque parece un truco domestico muy simple, poner un poco de sal en el fondo del tacho de basura ha comenzado a convertirse en una de las recomendaciones ms repetidas en redes sociales y en los consejos de limpieza del hogar. Muchos expertos en limpieza aseguran que este hábito es una forma eficaz de combatir uno de los problemas ms comunes de los tachos: los malos olores y la humedad acumulada.Los residuos organicos y lquidos que quedan en el fondo del tacho suelen facilitar la reproduccin de bacterias y olores desagradables, especialmente cuando quedan lquidos o restos organicos mínimos en el fondo. La sal, en cambio, ayuda a reducir la humedad acumulada y absorver parte de esa humedad para mantener epizito y prevenir malos olores.

Aunque parece un truco domestico muy simple, poner un poco de sal en el fondo del tacho de basura ha comenzado a convertirse en una de las recomendaciones ms repetidas en redes sociales y en los consejos de limpieza del hogar .

Muchas personas aseguran que este hábito les ayuda a combatir uno de los problemas ms comunes de los tachos: los malos olores y la humedad acumulada. El interior del recipiente suele concentrarse restos lquidos, pequeñas filtraciones de bolsas y residuos organicos que terminan generando olor incluso despus de sacar la basura. Y justamente aqu es donde la sal puede cumplir una función bastante util.

La recomendacin ms comn es colocar una pequena capa de sal despus de limpiar el tacho o al cambiar la bolsa semanalmente. Con el paso de los dades, la sal va absorbiendo humedad y perdiendo efectividad, especialmente en cocinas donde se generan muchos residuos organicos o lquidos. Por eso, especialistas aconsejan renovarla porpodiamente para mantener el efecto absorbente y ayudar a conservar el recipiente ms seco y limpio





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