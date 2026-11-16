La Rosada impulsa reforma electoral para suspender PASO en el Senado

El Ejecutivo presenta una nueva iniciativa legislativa que congela las primarias y permite colectoras para ganar aliados. El proyecto busca despejar la incertidumbre política antes de los comicios nacionales.

El Gobierno nacional, operando desde La Rosada, ha intensificado su presión política en el Senado de la Nación para lograr la aprobación de una reforma electoral que tiene como objetivo central la suspensión definitiva de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO). Esta maniobra legislativa se ejecuta contra reloj y busca eliminar los procedimientos internos de selección de candidatos para agilizar la definición de las fórmulas presidenciales y legislativas en las próximas urnas.

Mecanismo de las Colectoras y Alianzas

La propuesta legislativa introduce un cambio estructural profundo al sustituir la eliminación total de las primarias por la implementación de mecanismos de colectoras. Esta nueva modalidad permite que un candidato presidencial de un partido político encabece una lista legislativa y, simultáneamente, adose la lista de diputados o senadores de otro partido que no posea su propia candidatura a la cabeza. Este régimen otorga una herramienta estratégica de negociación política fundamental para el Ejecutivo.

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Dicha herramienta facilita la formación de alianzas con gobernadores e intendentes que cuentan con sellos provinciales o municipales propios. La norma permite a estas autoridades sumar su apoyo a la fórmula presidencial sin la obligación de integrar una alianza nacional en todas las categorías electorales, lo que reduce la complejidad de las coaliciones y disminuye los costos políticos de la articulación nacional.

Para garantizar la claridad en el escrutinio y evitar distorsiones en el conteo de votos, la normativa establece que cualquier marca efectuada en los casilleros legislativos asigna automáticamente el sufragio a la fórmula presidencial correspondiente. De esta manera, se preserva la voluntad del elector y se asegura que el voto local contribuya directamente a definir la conducción del poder ejecutivo nacional.

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Posiciones de los Actores Políticos

La iniciativa cuenta con el respaldo activo de La Libertad Avanza, fuerza que suma seis senadores propios en la comisión competente, aunque requiere la adhesión de cuatro aliados para asegurar el despacho. El jefe del PRO en el Senado, José Mayans, ha expresado reservas sobre la certeza de los votos, afirmando que no ve el proceso tan certero como el Gobierno pretende presentar. Esta postura refleja la incertidumbre que rodea la coordinación política en el hemiciclo.

Los gobernadores aliados mantienen una postura condicional, indicando que su apoyo a las colectoras depende de que La Libertad Avanza no les plantee desafíos electorales en sus provincias durante las elecciones del próximo año. Esta exigencia busca blindar sus gobernaciones y evitar disputas internas que debiliten su capacidad de gestión territorial y partidaria en sus respectivos distritos.

Un integrante de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado ha cuestionado la lógica de las colectoras para quienes no las utilizarán, planteando que los aliados podrían abstenerse de apoyar una norma que no les ofrece beneficios directos. Esta duda interna sugiere que la negociación política es más frágil de lo que aparenta desde la Casa Rosada.

Impacto y Próximos Pasos

La reforma también aborda el vacío legal existente respecto a la identidad de los electores que respaldan las candidaturas, estableciendo explícitamente que ningún ciudadano podrá firmar por más de un partido nacional y uno de su distrito. Además, se elimina la obligación de rendir semanalmente los aportes privados a la Justicia Electoral, medida que había generado críticas por su frecuencia y carga burocrática.

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El sector inversor ha mostrado interés en la suspensión de las primarias, entendiendo que esta medida despejaría el escenario económico y reduciría la incertidumbre derivada de posibles malos resultados para La Libertad Avanza. Sin embargo, la aprobación final aún enfrenta obstáculos significativos en la cámara alta, donde la suma de voluntades no está completamente confirmada.

Si el proyecto no se aprueba antes del 31 de diciembre del año anterior al comicio, la ley blinda la validez de las elecciones para delitos dolosos. Esta cláusula temporal actúa como un límite estricto que obliga a los legisladores a acelerar los debates y cerrar acuerdos políticos en un marco de tiempo reducido para evitar el retorno del sistema primario vigente.