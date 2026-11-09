La Roja rinde homenaje a Álvaro De Miguel con minuto de silencio en Las Rozas

La selección española de fútbol honró a Álvaro De Miguel con un minuto de silencio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de sus partidos contra República Checa e Inglaterra.

La selección absoluta de fútbol de España detuvo sus preparativos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, para rendir un sentido homenaje al joven jugador Álvaro De Miguel. El acto tuvo lugar en las instalaciones habituales de la Real Federación Española de Fútbol ( RFEF), donde jugadores, cuerpo técnico y aficionados compartieron un momento de profundo recogimiento antes de la sesión de entrenamiento programada. Esta pausa emotiva buscaba honrar la memoria del delantero, quien falleció el último martes tras un grave incidente vial.

Detalles del homenaje y la asistencia en Las Rozas

El evento se desarrolló con una presencia masiva de público, ocupando todas las gradas del estadio y manteniendo el espacio del campo reservado para el acto central. El equipo, liderado por el técnico Lucas de la Fuente, entró al césped acompañado por miembros del cuerpo técnico quienes depositaron ofrendas florales justo en el centro de la cancha. Posteriormente, todos los involucrados se agruparon alrededor del círculo central para guardar un minuto de silencio, el cual fue cerrado con una larga ovación por parte de los jugadores, el staff técnico y los cientos de seguidores presentes en las instalaciones.

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Participación de la Sub 21 y contexto del accidente

Durante la sesión, trece futbolistas de la selección Sub 21 se unieron a la actividad bajo las órdenes directas de Lucas de la Fuente, demostrando la unidad del futbolero español ante la tragedia. El equipo campeón del mundo recordó específicamente a De Miguel, quien perdió la vida el último martes después de sufrir un choque con Jesús Owono, arquero del Andorra, durante un desplazamiento en la última semana. El incidente ocurrió en el contexto de un viaje en tren, lo que ha generado un profundo impacto en la comunidad deportiva nacional.

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Antecedentes oficiales y próximas competiciones

Esta ceremonia en Las Rozas se suma a los primeros reconocimientos realizados por el técnico riojano y la RFEF, quienes ya habían dedicado un homenaje a De Miguel, además de a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, el pasado viernes. Dicho tributo formaba parte del vídeo con el que se dio a conocer la lista de convocados para los encuentros oficiales siguientes. La selección enfrentará a República Checa este jueves, día 12, en Praga, y a Inglaterra el domingo 15 en el estadio Metropolitano de Madrid.

Impacto en la agenda futbolística oficial

La RFEF ha mantenido una línea de respeto consistente al incluir ofrendas florales en el círculo central durante la previa de todos los partidos oficiales del último fin de semana. Estos actos simbólicos se ubicaron en un lugar similar al del impacto entre Owono y De Miguel, reforzando el reconocimiento institucional a la víctima. La comunidad del fútbol español continúa movilizando su apoyo mientras se ajusta la agenda competitiva con los próximos viajes a la República Checa y el partido local en Madrid.