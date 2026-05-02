La revolución de las startups de defensa: cómo Palantir, SpaceX y Anduril están transformando la guerra moderna

El Pentágono está recurriendo a empresas emergentes como Palantir, SpaceX y Anduril para modernizar su estrategia de defensa, desafiando a los gigantes tradicionales del complejo militar-industrial. Estas startups ofrecen soluciones más ágiles y económicas, desde drones hasta inteligencia artificial, atrayendo inversiones récord y cambiando el panorama de la industria armamentística.

La guerra con Irán podría terminar enseñándole a Estados Unidos muchas lecciones. Una de las más significativas es la ineficacia económica de emplear armamento convencional contra drones iraníes de bajo costo.

Emil Michael, exejecutivo de Silicon Valley y actual alto funcionario del Pentágono, lo expresa claramente: No querés gastar un misil de un millón de dólares para derribar un dron de US$50.000. Esta realidad ha impulsado a la administración Trump a buscar alternativas en un nuevo grupo de empresas emergentes de defensa que están revolucionando la forma de hacer la guerra.

Entre ellas destacan Palantir, un gigante del software que provee sistemas de inteligencia; SpaceX, con su red satelital Starshield para reconocimiento y conectividad; y Anduril, una firma en ascenso que fabrica drones aéreos y marítimos, además de sistemas antidrones. Este trío, conocido como neo-primes, mantiene estrechos vínculos con figuras clave dentro de la administración Trump y está generando inquietud en los gigantes del complejo militar-industrial.

Los contratistas tradicionales, según la visión del gobierno, se han vuelto burocráticos, caros y adversos al riesgo debido a sus lucrativos contratos garantizados. Si los recién llegados son buenos y logran consolidarse, van a quedarse con parte del negocio que de otro modo habría ido a un contratista tradicional, afirma Michael. Este año, los nuevos competidores han recibido importantes respaldos.

En enero, Pete Hegseth, secretario de guerra de Estados Unidos, utilizó la base de SpaceX en Texas como escenario para presentar una nueva estrategia de inteligencia artificial, prometiendo que el Departamento de Guerra se inspiraría en el estilo de gestión de Elon Musk y aceleraría a fondo. En marzo, el gobierno anunció que el sistema de mando y control con inteligencia artificial de Palantir, llamado Maven, se convertiría en un programa oficial, asegurando financiación por años, aunque con bastante burocracia.

Ese mismo mes, el ejército estadounidense consolidó múltiples contratos con Anduril en uno solo, por hasta US$20.000 millones a diez años. Estos compromisos pueden parecer pequeños en comparación con programas como el caza furtivo F-35, liderado por Lockheed Martin, que podría costar más de 2 billones de dólares a lo largo de varias décadas.

El año pasado, los tres mayores contratistas tradicionales —Lockheed Martin, RTX y Northrop Grumman— generaron en conjunto cerca de ocho veces las ventas combinadas de estos tres nuevos actores (y SpaceX y Palantir obtienen gran parte de sus ingresos de clientes fuera del Pentágono). Aun así, los inversores son optimistas. Este trío emergente vale más de tres veces los tres mayores contratistas tradicionales, reflejando, entre otras cosas, expectativas de que puedan sacudir la industria armamentística.

En los próximos meses se espera que SpaceX salga a bolsa en lo que sería la mayor oferta pública inicial de la historia. Anduril, que obtiene casi todos sus ingresos de contratos de defensa, estaría buscando financiamiento con una valoración de 60.000 millones de dólares, pese a haber generado solo 2.000 millones en ventas el año pasado y operar con pérdidas.

El valor de la empresa refleja en parte las cantidades récord de capital de riesgo que están fluyendo hacia startups de defensa en Estados Unidos. En los últimos meses también se han realizado grandes inversiones en una segunda línea de startups que buscan entrar en las grandes ligas, como Shield AI, que desarrolla pilotos autónomos para combate aéreo, y Saronic, que fabrica drones marítimos.

El entusiasmo también se ve impulsado por el intento del presidente Donald Trump de lograr que el Congreso aumente el presupuesto de defensa del próximo año fiscal en más de un 40%, hasta 1,5 billones de dólares. Estos planes incluyen mayores gastos en drones, sistemas antidrones e inteligencia artificial. Aunque los contratistas tradicionales seguirán recibiendo la mayor parte del presupuesto, Michael espera que el 1-2% destinado a innovadores aumente progresivamente en los próximos años para fomentar la competencia.

Desde la perspectiva del Pentágono, uno de los mayores atractivos de los nuevos actores es que, a diferencia de los contratistas tradicionales, evitan en gran medida los contratos de costo más margen, mediante los cuales el gobierno cubre todos los gastos y añade una ganancia. Ese modelo puede ser adecuado para programas grandes y complejos, pero fomenta la ineficiencia.

En cambio, los nuevos competidores suelen preferir contratos a precio fijo, en los que asumen el costo inicial de investigación y desarrollo y obtienen mayores ganancias si entregan a tiempo y dentro del presupuesto. Esta estructura contractual los mantiene más ágiles y les da incentivos para iterar rápidamente, en lugar de construir sistemas desde cero cada vez





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