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La revolución de las campanas extractoras inteligentes: más potencia, menos ruido y diseño moderno

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La revolución de las campanas extractoras inteligentes: más potencia, menos ruido y diseño moderno
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📆4/28/2026 1:09 AM
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Las nuevas campanas extractoras inteligentes están transformando las cocinas argentinas con mayor eficiencia, funciones avanzadas y un diseño minimalista, marcando el fin de los modelos tradicionales.

Durante décadas, la campana extractora tradicional fue un elemento esencial en cualquier cocina argentina, pero la evolución tecnológica ha dado paso a una nueva generación de extractores inteligentes que prometen revolucionar la experiencia culinaria.

Estos modelos no solo absorben hasta un 50% más de humo que sus predecesores, sino que también consumen menos energía y ofrecen funciones innovadoras que simplifican la vida cotidiana. La diferencia es notable desde el primer uso, ya que permiten activarse mediante comandos de voz, gestos o un panel táctil, eliminando la necesidad de tocar botones y evitando manchas en el equipo.

Esto es especialmente útil cuando se cocina con las manos ocupadas o sucias, mejorando significativamente la higiene en la cocina. Además de su funcionalidad avanzada, estos extractores inteligentes incorporan características que los hacen aún más prácticos. Por ejemplo, incluyen iluminación LED y un sistema de autolimpieza que reduce la acumulación de grasa, prolongando la vida útil del motor y facilitando el mantenimiento.

Uno de los avances más destacados es su capacidad de succión, que puede alcanzar hasta 1200 m³ por hora, ideal para cocinas grandes, quinchos o espacios con múltiples hornallas. A pesar de esta potencia, el nivel de ruido se ha reducido considerablemente, con algunos modelos operando en torno a los 60 decibeles, lo que permite cocinar y conversar sin el molesto zumbido característico de los extractores tradicionales. El diseño también ha experimentado una transformación significativa.

Estas campanas suelen estar fabricadas en acero galvanizado y vidrio templado negro, adoptando un estilo minimalista y elegante que se integra perfectamente en cocinas modernas. El motor de 180W de bajo consumo es otro punto a favor, ya que ofrece un rendimiento superior con un menor gasto energético, ayudando a reducir la factura de luz.

Entre los beneficios más destacados se encuentran la comodidad, la eficiencia y la estética, lo que las convierte en una opción ideal para quienes cocinan con frecuencia, tienen cocinas integradas al living o buscan renovar el ambiente sin realizar grandes reformas. Hoy, la campana extractora ha dejado de ser un simple aparato funcional para convertirse en una pieza central del confort y el estilo en la cocina, marcando el fin del reinado de los modelos tradicionales y abriendo paso a una nueva era de tecnología y diseño en el corazón del hogar

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