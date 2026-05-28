La República Islámica enfrenta ataques de EE. UU. y Israel

La televisora estatal de la República Islámica difundió un nuevo comunicado del Ayatollah quien no ha aparecido en público desde que asumió el cargo en marzo. Washington e Israel están intentando desestabilizar la República Islámica.

La televisora estatal de la República Islámica difundió un nuevo comunicado del Ayatollah quien no ha aparecido en público desde que asumió el cargo en marzo.

Washington e Israel están intentando desestabilizar la República Islámica. El plan ciego del enemigo, tras la guerra impuesta, la presión económica y el asedio político y propagandístico, es crear división y desintegración para compensar las derrotas militares y doblegar a la nación.

El ejército de Estados Unidos afirmó que Kuwait había interceptado misiles lanzados por Irán a última hora de la noche del miércoles, y calificó el ataque iraní contra uno de los principales aliados de Washington en el golfo Pérsico como una flagrante violación del alto el fuego. Ambos países han intercambiado ataques durante toda la semana, incluso mientras el presidente Donald Trump expresaba confianza en que su gobierno está logrando avances en las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra.

Sin embargo, Estados Unidos confirmó este lunes que llevó a cabo lo que el Pentágono calificó de ataques defensivos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas en el sur de Irán. La ofensiva continuó ayer por la noche, luego que funcionarios estadounidenses informaran a última hora de nuevas operaciones contra Irán, en las que derribaron cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en las inmediaciones del estrecho de Ormuz y atacaron una estación de control terrestre en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, a través de la agencia de noticias estatal IRNA, reconoció la ofensiva en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bandar Abbas y se jactó de haber iniciado su propio ataque en represalia contra la base aérea que lanzó el asalto, sin especificar si la embestida mencionada había tenido como objetivo a Kuwait





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