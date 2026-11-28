La República de los Niños en La Plata conmemora 75 años desde su inauguración con actos de asunción de autoridades y actividades gratuitas en Gonnet.

La República de los Niños, ubicada en el barrio de Gonnet, ciudad de La Plata, celebró el jueves 26 de noviembre su 75° aniversario de apertura. Este predio de 52 hectáreas, que abrió sus puertas casi cuatro años antes que el parque temático de Disneylandia en California, mantiene intacta su tradición de formar a niños en la vida democrática. El acto central del aniversario contó con la asunción de las nuevas autoridades del Gobierno Infantil, una ceremonia que distingue a este espacio educativo.

Historia y origen del parque infantil

La construcción de este proyecto comenzó en 1949 durante la gobernación de Domingo Mercante. Se utilizó un terreno que previamente había pertenecido al Swift Golf Club y que fue expropiado para levantar el parque. En las obras participaron aproximadamente 1.600 trabajadores, entre ellos inmigrantes polacos e italianos. Los planos fueron realizados por los arquitectos Alberto Cuenca, Julio César Gallo y Jorge Lima.

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El diseño arquitectónico incluye unos 35 edificios inspirados en estilos europeos y escenarios de cuentos infantiles. Entre las construcciones se encuentran una Casa de Gobierno, un Parlamento, un Palacio de Justicia, un banco y una capilla. Todo el complejo fue pensado para que los niños pudieran recorrer y reconocer los espacios de una ciudad a su propia medida. Juan Domingo Perón inauguró el predio el 26 de noviembre de 1951 desde uno de sus balcones, frente a cientos de alumnos de primaria vestidos con guardapolvos blancos.

Influencia política y cambios de nombre

Eva Perón impulsó originalmente la iniciativa, aunque falleció antes de ver la obra terminada. El nombre original del parque fue Ciudad Infantil Eva Perón - República de los Niños. Sin embargo, los cambios políticos del país afectaron la identidad del lugar. Después del golpe de Estado de 1955, se eliminó la referencia a Eva Perón, quedando solo como República de los Niños.

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Durante la última dictadura militar, iniciada en 1976, se le retiró la palabra República, la cual recuperó con el retorno de la democracia. En esos años difíciles, los visitantes podían recorrer las áreas recreativas, pero no tenían permitido ingresar a los edificios que representaban las instituciones de gobierno. A día de hoy, el parque se ubica en la intersección de Camino General Belgrano y calle 500, y abre todos los días al público.

Elecciones y democracia infantil en la práctica

La República de los Niños no es solo un parque de juegos, sino que posee una Constitución infantil y una organización institucional propia. Cuenta con poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los protagonistas de esta experiencia educativa tienen entre 10 y 12 años de edad. Las escuelas de La Plata y la región participan activamente en el proceso electoral.

Los niños presentan listas, elaboran propuestas y realizan campañas sobre temas como el cuidado del ambiente, los derechos de la infancia, la convivencia, la educación y el juego. Posteriormente, se realizan las votaciones con mesas distribuidas en distintos sectores del predio. El sistema puede ser electrónico o de boleta única. Cada año, una nueva generación de niños ocupa las autoridades de gobierno, manteniendo viva la idea original de acercarles el funcionamiento de una sociedad.

Agenda de actividades para el aniversario

La Municipalidad de La Plata organizó una programación especial para el 75° aniversario que continuará el domingo 29 de noviembre con propuestas recreativas, espectáculos y una carrera solidaria. El cronograma inicia a las 8:00 con la tercera edición de Cruz Roja Corre 2026, organizada por la filial local con acompañamiento municipal. Habrá una prueba competitiva de 10 kilómetros y otra participativa de 3 kilómetros, con largada y llegada en el parque. La inscripción para esta carrera cerró el jueves por la noche.

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De 10:00 a 14:00 horas habrá actividades para toda la familia y juegos mecánicos gratuitos. A las 12:00 se realizará un taller de materiales reciclados. El espectáculo del Mago Gaspar se llevará a cabo a las 15:00 en el anfiteatro. A las 16:00 se realizará la muestra final del CePEAC (Centro de Producción y Educación Artístico Cultural público y gratuito) y una búsqueda del tesoro de Rincón de Miso.

En el mismo horario, a las 16:00, se realizará un Walking Tour Especial Aniversario con salida desde el stand de Turismo del predio. Requiere inscripción previa en el enlace oficial. Finalmente, a las 16:30, los músicos Sol y Pablo presentarán El viaje de mini aventuras junto a Divertrap en el anfiteatro. A 75 años de su inauguración, el parque sigue cumpliendo su misión educativa en Gonnet.