La remera viral de Antonela Roccuzzo con el rostro de Messi y sus ocho anillos dorados que conmemoran sus logros

Antonela Roccuzzo publicó en Instagram una foto con una remera personalizada de Adidas que muestra a Lionel Messi con ocho anillos dorados, cada uno representando un hito de su carrera, desde su primer Balón de Oro hasta el Mundial de Qatar 2022. La imagen se volvió viral y generó gran interés por la prenda.

La remera viral de Antonela Roccuzzo con la cara de Lionel Messi que explotó en las redes antes del Mundial. En los días previos a su viaje a Kansas, el delantero pasó unos días de relax junto a su familia en Miami y, en una especie de resumen en Instagram, la esposa del Diez publicó fotos de Messi y algunos platos que probó durante sus vacaciones.

También compartió una selfie suya descansando al borde de una piscina. Sin embargo, la publicación que más revuelo causó fue la de una remera personalizada que Antonela lució con el rostro de Messi. En la fotografía se ve al capitán argentino con las manos en la cara mientras lleva varios anillos dorados, en representación de la cantidad de Balones de Oro que conquistó en su carrera.

Entre miles de comentarios que recibió la pareja de Lionel en Instagram, muchos fanáticos preguntaron dónde conseguir la remera negra y elogiaron la elección de Roccuzzo para homenajear a Messi con esa prenda. La imagen fue pensada para una campaña publicitaria de Adidas, donde cada anillo tiene un significado especial y se relacionan con la historia de Messi con el Balón de Oro.

El primer anillo conmemora su primer Balón de Oro y su mítica celebración en la final de la Champions League de 2009, en la que besó su bota tras marcarle un gol de cabeza al Manchester United. Lleva grabado el texto 'El Beso' y su dorsal #10. El segundo rinde homenaje a su clásica celebración señalando al cielo en honor a su abuela fallecida.

Incluye el año en números romanos (MMX), una corona inspirada en el escudo argentino y el número LX (60), que representa la cantidad de goles que anotó ese año. El tercero celebra su tercer Balón de Oro consecutivo, momento en el que el mundo consolidó el debate de que era el más grande de todos los tiempos. El anillo incluye la imagen y la palabra de una cabra ('GOAT' en inglés).

El cuarto conmemora su histórico récord de goles en un año natural. Lleva el número '91' en la parte superior rodeado de 91 pequeños balones de fútbol, haciendo referencia a los goles que marcó en 2012 con el Barça y la selección argentina. El quinto festeja la obtención de su cuarta Liga de Campeones con el Barcelona.

El anillo muestra cuatro trofeos y tiene grabados en los laterales la palabra 'Campeón' junto a los cuatro años en los que conquistó Europa (2006, 2009, 2011 y 2015). El sexto destaca el récord de ser el primer jugador en ganar seis Botas de Oro. La pieza incluye seis botas, seis balones y tiene grabados los años correspondientes, así como la cantidad exacta de goles ligueros que anotó en cada una de esas temporadas.

El séptimo rinde homenaje a la conquista de la Copa América 2021 ante Brasil, su primer gran título con la selección mayor. Cuenta con el Sol de Mayo sobre el mapa de Sudamérica, el nombre 'La Albiceleste', la fecha de la final en números romanos y un apretón de manos que simboliza la unión del equipo.

Finalmente, el octavo anillo celebra el Mundial de Qatar 2022, el logro definitivo que impulsó su octavo galardón. El anillo muestra tres estrellas (por los tres mundiales de Argentina), la frase 'Campeón del Mundo 2022' y dos figuras laterales que emulan los soportes de la copa del mundo sosteniendo la Tierra.

Esta remera se convirtió en un fenómeno viral precisamente porque encapsula la legendaria trayectoria de Messi a través de estos ocho anillos simbólicos, cada uno representando un hito en su carrera. La campaña de Adidas no solo homenajea al jugador, sino que también ofrece a los aficionados una pieza de merchandising única que resume los logros más importantes del astro argentino, desde sus inicios en el Barcelona hasta la consagración con la selección en Qatar 2022.

La respuesta del público fue inmediata, con una gran demanda de la prenda y un amplio debate en redes sociales sobre el significado de cada anillo, reafirmando el estatus icónico de Messi en el mundo del fútbol





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