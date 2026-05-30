La relación entre Pablo Lescano y Cecilia Calafell se desintegra

La pareja de más de dos décadas enfrenta problemas en su relación

La relación entre Pablo Lescano y Cecilia Calafell parecía haber llegado a un punto de inflexión. A pesar de que la pareja había estado juntos durante más de dos décadas, las cosas no parecían estar saliendo bien.

La periodista Fernanda Iglesias reveló que la crisis de pareja comenzó hace dos meses y se tornó insostenible, lo que llevó a que optaran por vivir en casas separadas. Según Iglesias, Cecilia Calafell ha sido la madre de los hijos más chicos de Pablo, Toto y Marita, y ha sido la que lo ha apoyado en momentos difíciles, incluyendo su adicción a las drogas y problemas de salud graves.

A pesar de que Pablo ha tenido otras relaciones, Cecilia ha sido la que lo ha bancado y lo sigue bancando. La relación entre Pablo y Cecilia se remonta a la época en que él era un músico en ascenso, y ella era una parte importante de su carrera.

A lo largo de los años, la pareja ha tenido varios hijos, incluyendo a Bianca, quien cantaba con él, y Brian, quien fue reconocido en 2022 pero no ha tenido una relación cercana con su padre. La situación entre Pablo y Cecilia sigue siendo incierta, pero parece que la pareja está buscando separarse





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