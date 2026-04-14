La Reina Máxima en Estados Unidos: Visita Diplomática y Encuentro en la Casa Blanca

La reina Máxima de los Países Bajos, acompañada por el rey Guillermo Alejandro, realizó una visita de trabajo a Estados Unidos, incluyendo encuentros en Filadelfia, Washington D.C., y Miami, con énfasis en relaciones bilaterales, diplomacia y moda.

Esta semana, la reina Máxima regresó a los Estados Unidos , país donde residió y trabajó en la década de los 90, en el marco de una visita de trabajo, acompañada por su esposo, el rey Guillermo Alejandro . Después de cumplir con compromisos en Filadelfia, los monarcas se trasladaron a Washington D.C., donde compartieron una cena con el presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, en la Casa Blanca . Como era previsible, la monarca argentina generó conversación con su atuendo: una prenda de su guardarropa nunca antes vista en un tono que no pasó desapercibido.

Los reyes de los Países Bajos llegaron a Filadelfia, Pensilvania, durante la mañana del lunes 13 de abril. La agenda de actividades comenzó inmediatamente después de descender del avión. Entre sus compromisos se incluyeron una reunión con el gobernador Josh Shapiro y una visita al Independence Hall, además de encuentros con empresarios y un recorrido por el Jefferson Health Training Complex, el centro de entrenamiento de los Philadelphia Eagles, el equipo local de fútbol americano.

Al caer la tarde, se desplazaron a Washington D.C. para participar en una recepción 'para establecer contactos con representantes de empresas neerlandesas y estadounidenses, instituciones culturales y el gobierno de Estados Unidos', según informó la Casa de Orange-Nassau. Posteriormente, se dirigieron a una cena en la Casa Blanca junto al primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten. A su llegada, fueron recibidos por el presidente y la primera dama. Tras los saludos protocolarios, hubo una breve sesión de fotos que permitió capturar los atuendos elegidos para la ocasión.

Máxima Zorreguieta deslumbró con un vestido midi naranja, el color emblemático de los Países Bajos, con mangas francesas y cuello cerrado, con un efecto drapeado en la parte delantera y un cinturón para realzar la silueta. Aunque es conocida por ser la reina de la moda circular y reutilizar sus prendas, en esta ocasión estrenó un diseño. Sin embargo, optó por una de sus casas de moda de confianza, Claes Iversen. Para completar el look, llevó stilettos —su calzado predilecto— en color marrón de Gianvito Rossi y un clutch a juego con el vestido. En cuanto a los complementos, eligió piezas plateadas: un broche sobre el hombro derecho con brillantes y piedras anaranjadas, acompañado de unos pendientes a juego que pertenecieron a la reina Juliana, abuela del rey, y diversas pulseras. El maquillaje fue discreto, en tonos marrones, y lució su cabello suelto con suaves ondas.

Por su parte, la primera dama de Estados Unidos lució un vestido blanco con un adorno de gasa negra en la parte superior que formaba un patrón floral desde el hombro hasta la parte inferior de la falda. Se trató de un diseño midi, con cuello redondo y sin mangas de la firma Erdem, que complementó con stilettos negros y pendientes brillantes. Después de la cena, los monarcas pernoctaron en la Casa Blanca. Este martes 14 de abril, se dirigirán a su tercer y último destino, Miami, donde permanecerán hasta el miércoles.

El protocolo y las tradiciones de las visitas de estado suelen ser meticulosos, y la visita de los reyes de los Países Bajos no fue una excepción. Cada detalle, desde la selección de los menús hasta la disposición de los invitados, se organiza con antelación para asegurar una experiencia diplomática fluida y respetuosa. La presencia de figuras de alto rango, como el primer ministro Jetten, subraya la importancia de esta visita en términos de relaciones bilaterales. Las conversaciones con representantes de empresas y el gobierno estadounidense son cruciales para fortalecer la cooperación económica y política entre los dos países.

La elección de Filadelfia como una de las paradas de la visita podría estar relacionada con la fuerte presencia de empresas neerlandesas en la región, así como con la historia compartida entre ambos países. Filadelfia, con su significado histórico como cuna de la democracia estadounidense, proporciona un telón de fondo significativo para las reuniones. Los encuentros en el Independence Hall simbolizan los valores compartidos y el respeto por los principios democráticos. La visita al Jefferson Health Training Complex demuestra el interés de los reyes en el deporte y la salud, así como su apoyo a instituciones locales. La elección de Miami como el último destino de la visita sugiere un enfoque en las relaciones con la comunidad holandesa en Florida, y posiblemente en las oportunidades de negocios y turismo que la región ofrece.





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