La 'regla de los 10 segundos' debuta con impacto directo en el resultado: Japón vence a Islandia tras una sanción por demora en sustitución

Una nueva normativa que se aplicará en el Mundial 2026 hizo su primera aparición en un amistoso entre Japón e Islandia, donde la demora de un jugador en salir tras ser sustituido provocó que su equipo jugara con uno menos y permitió el gol de la victoria para el rival.

Una nueva regla destinada a acelerar el ritmo del juego tuvo su primera aplicación práctica en un partido internacional reciente, dejando una clara muestra de su impacto en el resultado.

El encuentro, disputado entre representativos de Japón e Islandia, sirvió como escenario para el debut de la denominada 'regla de los 10 segundos', una modificación reglamentaria que se implementará oficialmente en la Copa Mundial de 2026. La decisión arbitral, aplicada en los minutos finales del partido, no solo alteró la dinámica del juego sino que también desencadenó una cadena de eventos que culminó con el gol de la victoria para el equipo asiático.

La situación se generó cuando el entrenador islandés, Arnar Gunnlaugsson, realizó dos cambios de manera casi simultánea. El primero de ellos, con el defensor Gretarsson siendo sustituido por Hermannsson, se consumó sin contratiempos.

Sin embargo, el segundo cambio, que pretendía el ingreso de Thorvaldsson, encontró un obstáculo inesperado. El jugador que debía abandonar el campo, Kristian Hlynsson, demoró excesivamente su salida, tardando más de diez segundos en dirigirse hacia la línea lateral. El árbitro del encuentro, de nacionalidad polaca, intervino de inmediato amparándose en la nueva normativa. Como consecuencia, decidió no permitir el ingreso del sustituto Thorvaldsson y, adicionalmente, mostró tarjeta amarilla a Hlynsson por la demora injustificada.

Estadualidad en las sanciones dejó a la selección de Islandia con un jugador menos sobre el terreno de juego durante aproximadamente un minuto, el tiempo que transcurrió hasta que se regularizó la situación. Durante ese breve pero crucial período de superioridad numérica, el equipo japonés supo capitalizar la ventaja. Fue entonces cuando Koki Ogawa aprovechó la confusión y el desajuste defensivo europeo para anotar el gol que finalmente le dio el triunfo a su equipo.

La 'regla de los 10 segundos' ha sido diseñada explícitamente para combatir las pérdidas deliberadas de tiempo en las sustituciones, un recurso tacticocomúnmente empleado en los compases finales de los partidos. Su objetivo es agilizar la reedición del juego exigiendo que los jugadores reemplazados abandonen el campo de manera expedita.

Este primer test en un partido de alto nivel demuestra su potencial para alterar el equilibrio competitivo y añade un nuevo elemento de presión táctica tanto para jugadores como para cuerpos técnicos, quienes deberán ahora ajustar sus protocolos de cambio para evitar sanciones que puedan costar caras en términos de resultado





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