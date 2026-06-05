La Reforma Fiscal argentina sigue siendo un tema de debate en el Congreso. El titular de Hacienda, aseguró que el nuevo enfoque podría dar un impulso mayor a la economía. Sin embargo, los contadores esperan que el proyecto contemple las dudas respecto del nuevo esquema simplificado.

La Reforma Fiscal argentina sigue siendo un tema de debate en el Congreso . El titular de Hacienda , aseguró que el nuevo enfoque podría dar un impulso mayor a la economía .

Sin embargo, los contadores esperan que el proyecto contemple las dudas respecto del nuevo esquema simplificado. La gran pregunta es si la ley se aprueba antes del vencimiento y si es así, si habrá tiempo suficiente para analizar cada uno de los casos. Los contribuyentes están reticentes a invertir en el banco debido a la inseguridad jurídica. El Régimen Simplificado de Ganancias atrae a los contribuyentes con sus beneficios.

El esquema surge con el objetivo de captar los ahorros que están fuera del sistema financiero formal. La presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas presentadas bajo este marco dispone un nivel de seguridad jurídica del 100%. Los contribuyentes están dispuestos a presentar y pagar lo que corresponde para evitar inspecciones de ARCA de años anteriores. La masa de adheridos se inscribirá solo para exteriorizar los "dólares del colchón".

Sin embargo, no es lo más probable que el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal sea supeditado al alcance y a las modificaciones pertinentes que termine incorporando el Gobierno. La presentación de las declaraciones juradas de Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas alcanza a los contribuyentes que han estado evitando declarar sus ganancias.

La ley busca captar los ahorros que están fuera del sistema financiero formal y promover la transparencia y la honestidad en la declaración de las ganancias





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