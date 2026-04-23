La Reelección de Milei en Riesgo: Encuesta Revela Paridad con el Peronismo y Deterioro de la Imagen

Una encuesta de Opina Argentina revela una competencia electoral ajustada entre La Libertad Avanza y el peronismo de cara a las elecciones de 2027, con una ligera ventaja para el PJ. La imagen de Milei y su gobierno ha sufrido un deterioro significativo debido a la inflación y las acusaciones de corrupción.

El reciente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025 representó un impulso significativo para el gobierno de Javier Milei , quien ya tiene la mira puesta en la reelección presidencial en 2027.

Sin embargo, el panorama político se ha complicado considerablemente en las últimas semanas. El aumento de la inflación y las acusaciones de enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni han erosionado la imagen del oficialismo, dificultando las perspectivas de una segunda presidencia para Milei. La consultora Opina Argentina realizó una encuesta entre el 30 de marzo y el 2 de abril, con una muestra de 1007 encuestados, que revela una competencia electoral muy ajustada entre La Libertad Avanza y el peronismo.

Los resultados indican una ligera ventaja para el peronismo, aunque la imagen de ambas fuerzas políticas ha experimentado un deterioro. El Partido Justicialista (PJ), representado por figuras como Kirchner, Kicillof y Massa, obtuvo un 32% de intención de voto, mientras que La Libertad Avanza alcanzó un 31%.

Este resultado representa una pérdida considerable para el espacio libertario, que en enero ostentaba un 44% de apoyo, sufriendo una caída neta de 13 puntos porcentuales, incluyendo un retroceso de 8 puntos en el último mes. Curiosamente, la oposición mayoritaria tampoco ha logrado capitalizar completamente el declive del oficialismo, ya que el peronismo también experimentó una disminución de 3 puntos en su intención de voto desde el inicio del año.

La encuesta también reveló una sorpresa: el Frente de Izquierda se posicionó en tercer lugar con un 9% de los votos, seguido por Provincias Unidas. El resto de las opciones se distribuyeron entre “Otro” (11%), “No sabe” (7%) y “En Blanco” (5%). En cuanto a la imagen de los principales líderes políticos, la encuesta arroja resultados inesperados.

Javier Milei, que tradicionalmente lideraba las encuestas de aprobación, quedó fuera del podio, con un 35% de apoyo y un 63% de rechazo, su nivel más bajo desde el inicio de su mandato. Los primeros lugares fueron ocupados por figuras de la oposición: el gobernador Axel Kicillof (44% de imagen positiva y 53% de rechazo), la diputada de izquierda Myriam Bregman (44% de imagen positiva y 47% de rechazo) y la expresidenta Cristina Kirchner (39% de imagen positiva y 59% de rechazo).

Patricia Bullrich, la primera dirigente oficialista en aparecer en el ranking, obtuvo un 39% de respaldo y un 60% de rechazo. La caída en la aprobación de Milei representa una pérdida de 6 puntos en comparación con marzo y de 13 puntos desde enero. Esta situación se agrava aún más al considerar la percepción económica de la población. La evaluación de la situación actual y futura del país se ha deteriorado significativamente en los últimos dos meses.

El 62% de los encuestados considera que Argentina está “Peor” que el año pasado, un aumento considerable frente al 56% registrado en marzo. Por el contrario, el porcentaje de personas que creen que el país está “Mejor” disminuyó del 34% al 25% en el mismo período. Las expectativas futuras tampoco son alentadoras. El 57% de los argentinos cree que la situación económica estará “Peor” dentro de un año, en comparación con el 52% que esperaba un empeoramiento en marzo.

Solo el 29% de los encuestados confía en que Argentina estará “Mejor” en un año, una caída de 17 puntos desde el 46% registrado en diciembre de 2025. Estos datos reflejan una creciente preocupación entre la población sobre la situación económica del país y la capacidad del gobierno para revertir la tendencia negativa.

La combinación de factores como la inflación, las acusaciones de corrupción y la percepción negativa sobre la economía están socavando el apoyo al gobierno de Javier Milei y complicando sus posibilidades de reelección en 2027. La encuesta de Opina Argentina subraya la volatilidad del escenario político y la necesidad de que el oficialismo implemente medidas efectivas para recuperar la confianza de la ciudadanía y mejorar la situación económica del país.

La paridad en las intenciones de voto con el peronismo, sumada al ascenso del Frente de Izquierda, indica que la competencia electoral será reñida y que el resultado final dependerá de la capacidad de cada fuerza política para movilizar a sus votantes y convencer a los indecisos. La situación actual exige una estrategia política cuidadosa y una gestión económica eficiente para superar los desafíos y garantizar la estabilidad del país





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