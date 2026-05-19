La redefición de los viajes y las tendencias en el lujo: cómo los viajeros buscan experiencias únicas y significativas

El Virtuoso Luxe Report sobre los viajeros de Latinoamérica y el Caribe muestra que Japón lidera las preferencias globales, superando a Italia por primera vez. También se muestra que la Argentina es clave en viajes en solitario y en viajes sostenibles. La pandemia ha impactado en parte estos comportamientos, afectando mayormente los viajes experienciales y en grupo.

Las tendencias a la hora de viajar y los destinos más buscados se redefinen, se transforman constantemente. Los viajeros buscan experiencias enriquecedoras que dejen en los viajeros el sabor de la experiencia vivida.

El Virtuoso Luxe Report sobre los viajeros de Latinoamérica y el Caribe, presentado por Virtuoso, una red especializada en viajes de lujo y experienciales, destaca que Japón lidera las preferencias globales, superando a Italia por primera vez. A continuación, la Argentina se mantiene como un destino clave para el segmento de viajes en solitario. Al mismo tiempo, los viajeros latinoamericanos muestran un interés superior al promedio global en viajes sostenibles.

Entre las tendencias, Groenlandia, Islandia, Turquía, Noruega y la Antártida ganan protagonismo frente al sobreturismo global. Los viajeros del segmento de lujo buscan privacidad absoluta y una personalización total en cada detalle del viaje.

Además, se inclinan hacia los viajes de bienestar, que incluyen programas ayurvédicos hasta retiros de silencio. Hay una experiencia única, a medida de los gustos de esa persona. Las experiencias únicas que suelen pedir los viajeros son, por ejemplo, cerrar la torre Eiffel para una visita privada o ver manuscritos históricos en un museo, a los que pocos tienen acceso. Para crear recuerdos uno debe viajar.

Para Rodrigo Esponda, de Los Cabos Tourism Board, en México, no se trata solo de ver el atardecer, sino de vivir experiencias como un safari marino o una propuesta gastronómica en el mar diseñada a medida. Los viajeros de alto patrimonio representan menos del 2%, pero generan cerca del 40% de las ventas del sector, demostrando una resiliencia excepcional y un fuerte impulso en categorías experienciales.

Según el Grupo Europ Assistance en su Global Holiday Barometer 2026, los hábitos de viaje a nivel global han cambiado profundamente, reflejando que las consideraciones vinculadas a la seguridad pesan cada vez más en la elección de destinos y que las ganas de viajar siguen siendo fuertes e intactas, a pesar de decisiones cada vez más difíciles y del costo de vida. Brasil lidera ampliamente las preferencias de los argentinos con el 32% de las elecciones y el 47% afirma tener una marcada intención de concretarlos este año.

En comparación con otros mercados de la región, Argentina iguala a México en intención de viaje y supera a Brasil. Los más valorados al momento de viajar, como se desprende del informe, aparecen la posibilidad de relajarse y escapar de la rutina diaria y el estrés, explorar nuevos lugares, generar buenos recuerdos, descubrir otras gastronomías y entrar en contacto con diferentes culturas.

Fases actuales La pandemia ha impactado a todos los viajes pero algunos recelos alcanzan mayor profundidad en los viajes experienciales y en viajes en grupo. Cada fase es diferente en cuanto a los comportamientos de los turistas en cada fase





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