La Red Argentina de Fiscalías Ambientales reafirma su compromiso con la protección del ambiente

La Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA) reafirmó su compromiso con la protección del ambiente en el Día Mundial del Ambiente.

La Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA) reafirmó su compromiso con la protección del ambiente en el Día Mundial del Ambiente. La entidad difundió un video institucional que destacó el papel de los fiscales en la defensa de los intereses generales de la sociedad y la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y los intereses generales de la sociedad.

Los fiscales del país se unieron en un mensaje federal para reafirmar su compromiso con la protección del ambiente desde el rol clave de los Ministerios Públicos Fiscales. La Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA) está integrada por fiscales y funcionarios especializados en materia ambiental de distintas provincias y de la justicia federal.

Su objetivo es fortalecer los vínculos entre los operadores judiciales que trabajan en conflictos ambientales a lo largo del país y generar, reforzar y capacitar a los fiscales en materia ambiental. La capacitación constituye uno de los ejes centrales de la organización. En noviembre se realizarán las terceras jornadas nacionales de la entidad. La red tiene como objetivo avanzar en la elaboración de guías de buenas prácticas, consolidar espacios especializados y fortalecer la especialización en la cuestión ambiental.

La justicia debiera ofrecer miembros especializados y organizaciones especializadas a los ciudadanos para la defensa del ambiente. El fiscal sostuvo que el trabajo de los ministerios públicos consiste en promover la actuación judicial y servir de nexo entre los intereses colectivos y el sistema de justicia. Promueven casos, ofrecen pruebas, producen pruebas y realizan investigaciones para lograr mejores decisiones jurisdiccionales.

En relación con la protección ambiental, consideró que existe una vinculación directa entre el derecho a un ambiente sano y el derecho a la vida





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