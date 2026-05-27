La recuperación económica argentina sigue existiendo, pero con una composición diferente

La recuperación económica argentina continúa, pero con una composición diferente a la de otros ciclos expansivos. Aunque el oficialismo ha vuelto a mostrar crecimiento económico, exportaciones en alza y cierta estabilización macroeconómica después del ajuste inicial, un indicador clave que anticipa cambios de tendencia en el ciclo económico mostró un retroceso en abril. El deterioro del llamado 'Índice de Difusión' es una señal de alerta, ya que muestra que el crecimiento se está concentrando en sectores más específicos, como agro, energía, exportaciones, intermediación financiera y algunos servicios puntuales. Por otro lado, sectores más ligados al mercado interno muestran una recuperación más irregular.

La recuperación económica argentina continúa, pero con una composición diferente a la de otros ciclos expansivos. Aunque el oficialismo ha vuelto a mostrar crecimiento económico, exportaciones en alza y cierta estabilización macroeconómica después del ajuste inicial, un indicador clave que anticipa cambios de tendencia en el ciclo económico mostró un retroceso en abril.

El deterioro del llamado 'Índice de Difusión' es una señal de alerta, ya que muestra que el crecimiento se está concentrando en sectores más específicos, como agro, energía, exportaciones, intermediación financiera y algunos servicios puntuales. Por otro lado, sectores más ligados al mercado interno muestran una recuperación más irregular. La foto que empieza a construirse es de una economía donde el crecimiento sigue existiendo, pero apoyado sobre pilares cada vez más específicos.

La recuperación buena parte de la mejora de la actividad está viniendo desde áreas con fuerte perfil exportador o vinculadas a la generación de divisas, como Vaca Muerta, minería y agroindustria. Esto permite sostener el superávit comercial, la acumulación de dólares y parte de la estabilidad cambiaria, pero no necesariamente implica una recuperación homogénea sobre el conjunto de la economía





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