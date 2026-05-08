La receta tradicional de los anillos rellenos con manzana

Una preparación sencilla y aromática que se puede preparar en menos de una hora con ingredientes universales. Los anillos quedan listos en aproximadamente 40 minutos y son ideales para una merienda casera con sabor europeo clásico.

Los anillos rellenos con manzana son una preparación muy popular en la región del centro de Europa, sobre todo en países como Alemania o Austria.

Parecen tortas fritas, pero son algo totalmente distinto: se trata de una preparación dulce, donde el protagonismo lo tiene una fruta y no la masa. Su apariencia es similar a las tortas fritas por su masa dorada y la fritura en grasa o aceite, pero en realidad son círculos de manzana cubiertos con masa, fritos y terminados con azúcar y canela.

La receta incluye ingredientes simples y universales, que se pueden conseguir en cualquier supermercado, por lo que es una gran oportunidad para probar la gastronomía de otros países sin la necesidad de viajar ni gastar demasiado dinero





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