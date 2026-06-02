La recaudación tributaria sube en mayo por encima de la inflación y corta racha negativa

Después de nueve meses consecutivos de caídas, la recaudación de impuestos en Argentina mostró en mayo un aumento real interanual del 1,7%, impulsada por Ganancias y Bienes Personales. Sin embargo, el acumulado del año aún registra una baja del 4,9% en términos reales.

Después de nueve meses consecutivos de retrocesos, la recaudación tributaria en Argentina volvió a mostrar una variación positiva en mayo, con un incremento real interanual estimado del 1,7% según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Este repunte se produjo en un contexto heterogéneo, donde algunos tributos como Bienes Personales y Ganancias registraron fuertes incrementos, mientras que otros vinculados al comercio exterior y la actividad económica continuaron exhibiendo caídas significativas. El dato de inflación mensual utilizado para el cálculo fue del 2,3%, lo que permitió que la recaudación superara el aumento de precios por primera vez en casi un año.

La mejora estuvo liderada por el impuesto a los Bienes Personales, que mostró una suba real del 46,6% interanual, seguido por Ganancias con un avance del 26% real, favorecido por el vencimiento del saldo de declaración jurada de las empresas con cierre de balance en diciembre. Estos resultados positivos contrastaron con el desempeño del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en su medición neta de devoluciones y reintegros cayó un 8,1% real, y los Derechos de Exportación, que se desplomaron un 38,8% real, la mayor caída entre todos los impuestos.

El Impuesto a las Ganancias alcanzó los 8.023.477 millones de pesos en mayo, un 67,9% más que en el mismo mes de 2025, según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El IARAF estimó que el incremento real fue del 26%, destacando la incidencia del saldo pagado por empresas que cerraron balance el 31 de diciembre de 2025.

Entre los factores que impulsaron este tributo se encuentran la baja base de comparación por los menores anticipos del período fiscal 2023, el aumento de presentaciones y del impuesto determinado gracias a incentivos de la Ley 27.799, y los cambios en las alícuotas de anticipos para sociedades. En contraste, el IVA neto recaudó 5.380.374 millones de pesos, con un crecimiento nominal del 22,6% pero una caída real del 8,1%.

El IVA Impositivo bajó un 3,1% real, afectado por mayores planes de pago y devoluciones a exportadores, mientras que el IVA Aduanero descendió un 18,7% real debido a la desaceleración de importaciones y un día hábil menos. Los aportes y contribuciones a la seguridad social sumaron 4.613.376 millones de pesos, con un alza nominal del 27,3% pero una baja real del 4,6%, atenuada por el aumento de la remuneración bruta promedio pero perjudicada por el mayor acogimiento a planes de pago.

A pesar de la recuperación mensual, el acumulado de los primeros cinco meses del año sigue en terreno negativo. Entre enero y mayo, la recaudación total habría caído un 4,9% en términos reales respecto al mismo período de 2025, tomando como referencia la inflación del 2,3% calculada por el IARAF. Este resultado refleja la persistente debilidad de la actividad económica y el impacto de las medidas de alivio fiscal implementadas en meses anteriores.

Los Derechos de Exportación, con una recaudación de 567.117 millones de pesos y una caída nominal del 18,3%, profundizan la tendencia negativa, mientras que el impuesto a los Combustibles aportó 536.226 millones de pesos, contribuyendo al resultado positivo de mayo. El panorama para los próximos meses dependerá de la evolución de la inflación, el tipo de cambio y las decisiones de política fiscal, en un contexto donde el gobierno busca equilibrar las cuentas públicas sin frenar la recuperación económica





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