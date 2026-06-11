La psicología explica cómo el tono de voz y el volumen pueden ser claves en la comunicación no verbal

La psicología sostiene que muchos estilos de comunicación se desarrollan durante la infancia y que la manera en que hablamos puede ser una estrategia incorporada automáticamente. Diversas investigaciones demostraron que el volumen es una de las principales pistas que utilizamos para evaluar la percepción emocional, y una voz elevada puede expresar entusiasmo, urgencia, estrés o enfado.

La psicología advierte que el significado del tono de voz puede ser mucho más complejo y que la manera en que hablamos forma parte de la comunicación no verbal , que transmite información sobre cómo nos sentimos e incluso sobre cómo aprendimos a relacionarnos con los demás.

En una necesidad intensa de sentirse escuchado, en algunos casos, la persona puede hablar con el tono de voz alto, revelando emociones intensas, además de que puede ser una conducta aprendida en la infancia. Diversas investigaciones demostraron que el volumen es una de las principales pistas que utilizamos para evaluar la percepción emocional, y una voz elevada puede expresar entusiasmo, urgencia, estrés o enfado.

No es lo mismo elevar ocasionalmente el volumen que si la conducta aparece de manera recurrente para invalidar opiniones, imponer autoridad o generar miedo, puede convertirse en una estrategia incorporada automáticamente. Por eso, antes de sacar conclusiones, la psicología recomienda observar el conjunto, ya que parece haber detrás de esa forma de expresarse





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tono De Voz Volumen Comunicación No Verbal Estilos De Comunicación Percepción Emocional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La inclusión laboral: más que contratar a personas diversasLas empresas deben ir más allá de la contratación y crear entornos inclusivos donde las personas se sientan valoradas y tengan oportunidades de crecimiento.

Read more »

Sacerdote participa en ayuno de siete días frente a Casa Rosada para visibilizar el hambre y el ajuste económicoEl padre Francisco Paco Olveira junto a religiosos, sociales y de derechos humanos realizaron una protesta de ayuno y oración en Plaza de Mayo para denunciar el impacto del ajuste económico sobre los sectores vulnerables. La iniciativa, llamada Ayuno para despertar las conciencias, contó con el apoyo del Nobel Adolfo Pérez Esquivel y diversas organizaciones.

Read more »

Noticias diversas: loterías, infraestructura, sueños, apuestas y limpiezaResumen de noticias variadas que incluyen resultados de loterías de Santa Fe, construcción de puentes y túneles internacionales, interpretación de sueños, riesgos de las apuestas, emisión de obligaciones negociables y consejos de limpieza con bicarbonato.

Read more »

Escapada a Mar del Plata: los secretos mejor guardados para disfrutar la ciudadPlayas extensas y diversas, una gastronomía apasionante, propuestas culturales originales, actividades únicas para los más aventureros y la mejor cartelera de espectáculos del país.

Read more »