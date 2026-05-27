La psicóloga que se lanzó a un emprendimiento ganadero en Santiago del Estero

La historia de Natalia Auat, una psicóloga que se lanzó a un emprendimiento ganadero en Santiago del Estero, es un ejemplo de cómo la pasión y la determinación pueden llevar a alguien a seguir sus sueños.

La psicóloga Natalia Auat se lanzó a un emprendimiento ganadero en Santiago del Estero mientras su esposo estaba de viaje. Aunque inicialmente era un proyecto silencioso, ganó cada vez más espacio en su vida.

Hoy, además de ser licenciada en psicología infantojuvenil y ejercer su profesión, Auat está al frente de la cabaña La Leonor, que combina genética, feedlot y comercialización de carne. Su vínculo con el campo se remonta a su infancia, ya que su padre era carnicero y tenía hacienda. Aunque nunca terminó de irse del todo de ese mundo, Auat estudió psicología en la ciudad capital de Santiago del Estero y armó su consultorio, siempre trabajando con chicos.

Sin embargo, la idea de volver al campo seguía apareciendo y finalmente se lanzó a su emprendimiento ganadero. Durante muchos años, la vida de Auat pasó más por el consultorio y la familia que por la ganadería, pero con el tiempo, el proyecto ganadero empezó a crecer y se convirtió en una parte importante de su vida. Aunque al principio su esposo no estaba interesado en la ganadería, con el tiempo también se involucró en el proyecto.

Hoy, tras la separación como pareja, los roles quedaron bastante divididos entre los dos: Auat se ocupa más de la cabaña, la genética y la parte comercial, mientras que su ex esposo quedó más enfocado en el feedlot. El proyecto también tiene mucho de apuesta familiar, ya que Auat pensaba en construir algo para compartir con sus hijos. El mayor se involucró de lleno en la actividad ganadera y manejaba buena parte del trabajo operativo.

Sin embargo, hace dos años y medio, su hijo mayor falleció en un accidente. Auat asegura que el trabajo y el calor de la familia la ayudaron a volver a ponerse de pie. Hoy, participa activamente en distintas iniciativas ganaderas y ha encontrado un punto donde se cruzan sus dos mundos: la psicología y la ganadería.

Mientras camina entre corrales y juras en Corrientes, Auat dice que hay momentos donde el consultorio funciona como cable a tierra y otros donde ese lugar lo ocupa el campo





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Emprendimiento Ganadero Psicología Santiago Del Estero Genética Feedlot Comercialización De Carne

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Una pareja va a juicio acusada de haber desvalijado la casa de un ingeniero en Santiago del Estero: se llevaron euros, dólares y joyasMarianela Navas y su pareja, Denis Rivas, están acusados de haber participado del robo.

Read more »

Un cambio de vida por un proyecto ganaderoNatalia Auat se mudó de Corrientes a Santiago del Estero para setzen de Psicología y pasó más que étUDIO gestionando una empresa de producción y venta de carne de res

Read more »

Arquitecto santiagueño detenido en Brasil por injuria racista contra un niño de siete añosEl arquitecto Eduardo Ignacio Murias, originario de Santiago del Estero, fue arrestado en Minas Gerais después de fotografiar y enviar mensajes discriminatorios sobre un niño de siete años a bordo del tren turístico Maria Fumaça. La policía lo detuvo por injuria racista, reiterando la estricta legislación brasileña contra el racismo y marcando el tercer caso de este tipo en cuatro meses involucrando a argentinos en el país.

Read more »

Nació una “superbebé” de 6,5 kilos en Santiago del Estero y sorprendió hasta a los médicosNazarena llegó al mundo y se volvió viral por su impactante peso. Su mamá, Yohana, contó que el embarazo fue considerado de riesgo, aunque tanto ella como la recién nacida se encuentran en perfecto estado.

Read more »