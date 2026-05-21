La provincia de Buenos Aires enfrenta una audiencia judicial por la contaminación del Río de La Plata

El juez federal Alberto Recondo citó a una audiencia a los ministros bonaerenses de Infraestructura para que presenten un plan de obras para remediar la contaminación en la cuenca hídrica del Río de La Plata. La contaminación ha sido definida como "aberrante" en los informes técnicos y los plazos y modos de ejecución de las obras son insustituibles.

El juez federal Alberto Recondo citó a una audiencia a los ministros bonaerenses de Infraestructura para que presenten un plan de obras para remediar la contaminación en la cuenca hídrica del Río de La Plata.

La contaminación ha sido definida como "aberrante" en los informes técnicos y los plazos y modos de ejecución de las obras son insustituibles. La audiencia se realizará en el próximo mes y fue ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. La Cámara determinó que la inacción de las demandadas tampoco es objeto de discusión y que la Provincia conoce desde hace más de tres años las medidas que debe adoptar para cumplir con el mandato cautelar.

Las obras para el tratamiento y disposición final de líquidos cloacales demandan como mínimo US$270 millones y requieren de financiación internacional. La provincia prepara un escrito para detallar ante la justicia los movimientos realizados para pedir créditos internacionales a fin de ejecutar las obras. Las obras dependen en este momento de los avales del Ministerio de Economía de la Nación para conseguir financiamiento del Banco Mundial.

El ministerio de Economía de la Provincia solicitó formalmente a Nación la priorización del proyecto para avanzar en gestiones con el Banco Mundial en 2024, y según denuncia, nunca obtuvo respuesta





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