La previa del Mundial 2026: Lionel Scaloni y su dilema de intensidad plena o sobreexigencia

Lionel Scaloni y su equipo se preparan para el Mundial 2026 con un nivel físico y mental alto, pero también con un desgaste importante debido a la temporada europea. El seleccionado argentino llega al certamen con un nivel de intensidad plena o el temor de la sobreexigencia.

Lionel Scaloni y su último dilema en la previa del Mundial 2026 : intensidad plena o el temor de la sobreexigencia. El seleccionado argentino llega al certamen con un nivel físico y mental alto, pero también con un desgaste importante debido a la temporada europea.

Pablo Cavallero, arquero de la Selección en Corea-Japón 2002, recordó lo ocurrido en la previa de aquella cita, que terminó con eliminación en primera ronda. El antecedente de Qatar 2022 también le permitió ajustar la preparación. Lionel Scaloni, durante una de las prácticas de la Selección Argentina en Kansas City en la previa del Mundial 2026. Foto: Prensa Selección Argentina.

Entre sus muchas virtudes, se destaca el entender los momentos de cada jugador y las necesidades que puedan llegar a aparecer en una competencia tan exigente física y mentalmente como un Mundial. La gestión de la enfermería con la que llegó a Kansas City es una prueba de ello. De los, ya solo quedan seis y en los próximos días se reducirá ese listado aún más, en los plazos previstos.

Para el resto, el mensaje está más que claro: Una publicación compartida por Selección Argentina (@afaseleccion) En las últimas horas, Pablo Cavallero, arquero del seleccionado, describió a la perfección como aquel equipo liderado por Marcelo Bielsa, que hizo las mejores Eliminatorias de la historia hasta que apareció la Scaloneta, se derrumbó a la eliminación en la fase de grupos tras vencer a Nigeria en el debut, perder con Inglaterra e igualar ante Suecia. En 2002 nosotros llegamos muy sobreexigidos, con mucho desgaste.

Nos pasamos un poco de vuelta buscando la mejor versión individual y colectiva. La inteligencia emocional la tiene que tener el cuerpo técnico, un pique más, te hace desgarrar. El 'Ratón' Ayala por hacer dos ejercicios más se lesionó un viernes y el domingo había que juga





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