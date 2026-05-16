La presión y la intensidad de los partidos de eliminación directa y la importancia de su debut en Primera División

El jugador habló sobre su propia experiencia y cómo afronta el peso de la presión en los partidos cruciales y la intensidad de los cruces eliminatorios. También abordó la importancia de su debut en Primera División y cómo ve su propia carrera dentro del contexto del equipo y lo que representa para el.

El jugador habló sobre sus orígenes, su paso por Atlanta y los minutos perdidos en la Liga, su transición a Tristán Suárez y su círculos familiares.

También abordó la presión que la elimina directa representa y la intensidad con la que los partidos se juegan o se ganan. Además, señaló los partidos de Copa Argentina y Libertadores como aspectos similares en la planificación y preparación. Y finalmente, mencionó cómo consideraba este partido como uno de los más importantes en su carrera y cómo afrontaba la campaña con tranquilidad





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