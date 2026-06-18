Lionel Messi sigue siendo un jugador clave para la selección argentina en el Mundial 2026. Su habilidad y liderazgo en el campo lo han convertido en uno de los mejores jugadores del mundo.

El Mundial 2026 continúa con la preparación de la selección argentina para su próximo partido contra Austria. Lionel Messi sigue siendo un jugador clave para su equipo, demostrando su habilidad y liderazgo en el campo.

En su último partido, Messi anotó tres goles, convirtiéndose en el máximo artillero histórico de Francia. Su desempeño ha sido destacado por los expertos y los aficionados, quien lo consideran como uno de los mejores jugadores del mundo. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, sigue demostrando su habilidad táctica, haciendo que su equipo sea uno de los favoritos para ganar el título.

A pesar de la presión y el estrés, Messi sigue siendo un jugador enfocado y motivado, y su equipo sigue siendo uno de los más fuertes del torneo





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