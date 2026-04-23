La posible llegada de Warsh a la Fed endurece las expectativas globales y complica el panorama para Argentina

El posible nombramiento de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal (Fed) genera incertidumbre en los mercados globales y podría tener consecuencias negativas para la economía argentina, especialmente en lo que respecta a la acumulación de reservas, el tipo de cambio y el acceso al financiamiento externo.

La posible llegada de Kevin Warsh a la dirección de la Reserva Federal (Fed) está generando una reconfiguración de las expectativas a nivel mundial. Su comparecencia ante el Senado la semana pasada indicó claramente una falta de compromiso con reducciones de tasas de interés a corto plazo, e incluso sugiere una revisión del marco de política monetaria que podría adoptar una postura más restrictiva.

Los mercados reaccionaron rápidamente: el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó hasta el 4,31%, mientras que el rendimiento del bono a dos años, considerado el indicador más sensible a los movimientos de la Fed, subió entre 7 y 8 puntos básicos. La estrategia de Warsh se basa en dos elementos clave que, combinados, podrían contraer las condiciones financieras globales: una menor previsibilidad sobre la trayectoria de las tasas de interés y una posible reducción más agresiva del balance de la Fed.

Los expertos explican que esto implicaría menos liquidez en el sistema y una mayor volatilidad en las tasas, una combinación históricamente desfavorable para los activos de riesgo. Para Argentina, el impacto es directo. Una Fed más restrictiva tiende a fortalecer el dólar estadounidense, aumentar el costo del financiamiento y disminuir el apetito por activos de riesgo en mercados emergentes.

Además, un entorno de tasas de interés elevadas durante un período prolongado ejerce presión sobre uno de los pilares fundamentales del escenario económico argentino: la acumulación de reservas internacionales. Con un financiamiento externo más costoso y selectivo, la estrategia se vuelve aún más dependiente del superávit comercial y de los flujos financieros internos.

Esto aumenta la sensibilidad del tipo de cambio y resalta el papel crucial del Banco Central en el mantenimiento de la oferta de divisas, en un momento en que el mercado ya está anticipando una trayectoria menos predecible para el tipo de cambio. Walter Stoeppelwerth, CIO de Grit Capital, describió la presentación de Kevin Warsh ante el Senado como “deliberadamente ambigua”, señalando que evitó comprometerse con definiciones concretas y se limitó a enfatizar la necesidad de que la Reserva Federal “mantenga su rumbo”.

También rechazó la idea de ser un aliado de Donald Trump, aunque el mercado no pareció aceptar completamente esta afirmación. La reacción del mercado fue evidente: “El tono fue percibido como más restrictivo de lo esperado. En los últimos tres días, la tasa del bono a dos años, el indicador más sensible a los movimientos de la Fed, subió entre 7 y 8 puntos básicos”.

Stoeppelwerth considera que este movimiento refleja un ajuste en las expectativas: “El mercado ha dejado de asumir recortes inminentes de tasas y ahora los pospone hasta marzo o abril del próximo año”. En este contexto, estimó que el impacto para Argentina no es directo, pero sí relevante.

“La primera señal de Warsh no favorece un escenario de tasas de interés más bajas a corto plazo, lo cual es una de las condiciones necesarias para reducir el riesgo país y facilitar el regreso al mercado voluntario de deuda por debajo del 9%”, afirmó el experto. Austin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, destacó que Warsh representa una visión “más conservadora de la política monetaria en Estados Unidos, con menos margen para validar una reducción rápida de las tasas de interés y una postura más estricta frente al riesgo de que la inflación se descontrole”.

Explicó que, más allá del nombre específico, el mercado interpreta las señales de Warsh como una confirmación de que en Estados Unidos prevalece un enfoque prudente, “donde la prioridad es preservar la credibilidad antes que acelerar la flexibilización de las condiciones financieras”. En este marco, el estratega advirtió que el escenario externo se vuelve “menos favorable” para Argentina, ya que se mantienen tasas de interés globales elevadas y se exige una mayor disciplina a los activos emergentes.

Maquieyra advirtió: “El impacto se canaliza principalmente a través de los bonos en dólares, el riesgo país y las condiciones de financiamiento: una Fed más restrictiva refuerza la competencia de los bonos del Tesoro estadounidense frente a la deuda emergente y obliga a los inversores a exigir mayores rendimientos para invertir en bonos soberanos argentinos”. Según Maquieyra, esto no descarta una mejora local si la macroeconomía lo acompaña, “pero sí hace que cualquier proceso de compresión de los diferenciales sea más lento y frágil”.

En otras palabras, una Fed más restrictiva no necesariamente cambia la dirección fundamental para Argentina, pero reduce el margen de error y exige una mayor consistencia en la mejora de la economía doméstica para poder sostenerse en el tiempo. Renato Campos, CEO de Greyhound Trading, advirtió que lo que está en juego no es solo una discusión técnica sobre las tasas de interés en Estados Unidos, “sino una variable que impacta directamente en la economía real: el dólar, la inflación, el costo del crédito y la estabilidad financiera”, concluyendo que la situación requiere un análisis profundo y una estrategia adaptada a las nuevas circunstancias





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Reserva Federal Kevin Warsh Tasas De Interés Argentina Economía Finanzas Dólar Inflación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentina rinde homenaje al papa Francisco a un año de su partidaEl presidente Javier Milei homenajeó al Papa en Jerusalén, mientras que en Argentina se desarrollan misas y actos culturales en puntos clave de la vida de Bergoglio para recordar su legado pastoral.

Read more »

Crisis en Medio Oriente impacta precios del trigo y fertilizantes en ArgentinaLa inestabilidad en Medio Oriente está provocando un aumento significativo en los precios de insumos clave para la agricultura argentina, como el trigo y la urea, afectando la producción y el comercio internacional. El aumento de los fertilizantes supera al de los combustibles, generando preocupación en el sector.

Read more »

Así será la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, según el álbum oficialEl clásico lanzamiento de figuritas vuelve a marcar tendencia y deja señales sobre los nombres que podrían viajar a Estados Unidos, México y Canadá.

Read more »

Murió Luis Puenzo, el director que ganó el primer Oscar para ArgentinaEl histórico cineasta Luis Puenzo falleció a los 80 años. Recordamos su brillante trayectoria y su premiada e inolvidable obra La historia oficial.

Read more »

La ambiciosa propuesta de Kevin Warsh, candidato de Trump a la Fed, para frenar la inflaciónSostiene que la Reserva Federal cometió “errores fatales” tras la pandemia, cuestiona las proyecciones de tasas y cree que la inteligencia artificial permitirá una política monetaria más flexible

Read more »

¿Milei cambiará la economía argentina o la economía argentina lo cambiará a Milei?Las noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »