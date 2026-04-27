La polémica renuncia de Carlos Frugoni y la inestabilidad en la Secretaría de Transporte y Obras Públicas

La salida de Carlos Frugoni de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura revela una vez más la inestabilidad y los problemas de corrupción en el área de Transporte y Obras Públicas. Con la designación de Mariano Plencovich como nuevo secretario de Transporte, se espera un cambio en la gestión de los subsidios y la planificación del sector, aunque la historia reciente muestra un patrón de improvisación y falta de rumbo en la administración pública.

La silla más caliente de la mayoría de los gobiernos es, sin duda, la que ocupan los ministros de Economía. Pero no muy lejos se encuentra la de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, organismos que han sido determinantes en la política del siglo XXI.

El primero, desde 2002, cuando la emergencia económica tras la salida de la convertibilidad, habilitó en ese lugar un billonario cheque de subsidios a repartir mensualmente para colectivos, trenes y, en algún momento, incluso para aviones y lanchas colectivas que navegaban en el Tigre. El segundo, la obra pública o infraestructura, se convirtió en un elemento clave de negociación con los gobernadores para tejer redes políticas, además de ser una caja descomunal donde se anidó la corrupción.

Esta vez, la polémica ha vuelto a recaer sobre estas áreas con la salida de Carlos Frugoni, el funcionario designado por el presidente Javier Milei, recomendado por el ministro Luis Caputo. Desde hace dos años, por una cuestión de organigrama, el verdadero decisor en temas de trenes, colectivos y obras públicas del área ha sido el secretario de Coordinación de Infraestructura, cargo que hasta hace poco ocupaba Frugoni.

El secretario de Transporte, Fernando Herrmann, era quien formalmente pagaba los subsidios, pero en realidad actuaba bajo las órdenes del ahora exfuncionario. Frugoni, un funcionario que asumió a principios de año, presentó su renuncia después de que se publicara una investigación de Nicolás Wiñazki en la que se reveló que es dueño de siete departamentos en Miami que omitió declarar en sus declaraciones juradas como funcionario público y también en las que debe realizar ante ARCA.

Fue un error, se excusó. Pero, a pesar de reconocer su silencio sobre las inversiones en Estados Unidos, no logró mantenerse en su cargo. De hecho, el Ministerio de Economía no dudó en confirmar que ese puesto será ocupado por Herrmann y que el mundo del transporte quedará en manos de Mariano Plencovich, un cordobés que, en las sombras, era quien manejaba los hilos del sector, principal responsable de calcular y pagar los subsidios que cobran las empresas de colectivos.

Pero la historia de idas y vueltas en este área crítica para millones de usuarios, llena de dinero discrecional y negociaciones constantes con empresarios de la obra pública, es quizás uno de los capítulos más oscuros que ha construido la historia de la administración pública. Y no solo por la corrupción que alumbró, sino también por la falta de planificación y conocimiento de la mayoría de los funcionarios que transcurrieron esos pasillos.

Los capítulos recientes, escritos por la administración libertaria, son un manual de improvisación y falta de rumbo. Al inicio del gobierno de Milei, Planificación fue un súper ministerio. Al frente estaba Guillermo Ferraro, uno de los hombres más poderosos del incipiente Gabinete, ya que su área concentraba las secretarías de Transporte, Obras Públicas, Minería, Vivienda, Energía y Comunicaciones. Esa poderosa estructura duró apenas 45 días y todas las funciones fueron asignadas a otros ministerios, principalmente el de Economía.

Franco Mogetta, un cordobés que llegó al cargo en el marco de una tenue alianza libertaria con el peronismo cordobés de Juan Schiaretti, fue uno de los pocos funcionarios que se mantuvo en el cargo tras la desaparición del súper ministerio. Debajo de su cargo había tres subsecretarios más: uno en transporte ferroviario, otro en aerocomercial y el tercero en automotor.

Este fue el despacho que ocupó Plencovich, el designado como secretario de Transporte, un nombramiento que viene a sincerar una situación de hecho, ya que trabajaba en el ministerio. De hecho, pese a no tener cargo desde agosto del año pasado, el hombre atendía en la oficina 1235 de la cartera y utilizaba como oficina privada la sala de reuniones del piso 12, obviamente con la autorización de Herrmann.

Como se dijo, Plencovich llegó a su cargo de la mano de Mogetta. Pero el funcionario cordobés ya no está en su despacho. El 9 de agosto de 2025 dejó sus funciones y en su reemplazo asumió Luis Pierrini, un empresario mendocino que conocía poco de transporte, ya que venía del mundo del seguro. Pierrini, a su vez, se fue en enero en medio de sospechas por la liquidación de los subsidios de las empresas de colectivos.

Unos días antes de que el Gobierno le entregara su ticket de salida, ya había dejado el cargo el secretario de Coordinación de Infraestructura, Martín Maccarone, un empresario de la construcción que estuvo en su cargo poco más de un año y que tuvo una particularidad: trabajó y tenía un despacho, pero jamás fue nombrado formalmente porque no estaba dispuesto a ser persona políticamente expuesta. Por Maccarone asumió Frugoni, el ahora renunciado, y el cargo que detentaron ambos será, como se dijo, ocupado por Herrmann, un arquitecto con poco conocimiento del transporte





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