El mediocampista Ngal'ayel Mukau aseguró que no prepararon un plan anti-Cristiano porque ya no es el mismo que antes. La frase ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha puesto en el centro de atención a Cristiano Ronaldo y su actuación en el Mundial 2026.

La polémica frase de un jugador de Congo sobre Cristiano Ronaldo tras el empate con Portugal ha generado un gran revuelo en las redes sociales.

El mediocampista Ngal'ayel Mukau aseguró que no prepararon un plan anti-Cristiano porque "ya no es el mismo que antes". Esta afirmación no pasó desapercibida y generó una gran cantidad de reacciones en las redes sociales. Algunos fanáticos de Cristiano Ronaldo se sintieron ofendidos y estallaron de bronca, mientras que otros usuarios coincidieron con la mirada del futbolista congoleño.

Para ser sincero, la verdad es que no, porque sabíamos que ya no es el mismo que antes, está un poco más viejo, aunque sigue siendo uno de los mejores jugadores que han jugado a este deporte y tengo mucho respeto por él. La actuación de Cristiano Ronaldo en el partido contra la República Democrática del Congo no fue la mejor, ya que no tuvo chances de peligro y no marcó diferencias.

Por otro lado, la sensacional actuación de Lionel Messi ante Argelia salió a la luz y se convirtió en un parámetro de medida para la comparación. La pregunta es, ¿ya no es el mismo Cristiano Ronaldo que antes? ¿Está en declive su juego? Estas son algunas de las preguntas que se han estado haciendo los fanáticos y los expertos del fútbol.

Lo que está claro es que la frase de Ngal'ayel Mukau ha generado un gran debate y ha puesto en el centro de atención a Cristiano Ronaldo y su actuación en el Mundial 2026. El mediocampista Ngal'ayel Mukau aseguró que no prepararon un plan anti-Cristiano porque ya no es el mismo que antes.

Esta afirmación no pasó desapercibida y generó una gran cantidad de reacciones en las redes sociales. Algunos fanáticos de Cristiano Ronaldo se sintieron ofendidos y estallaron de bronca, mientras que otros usuarios coincidieron con la mirada del futbolista congoleño.

Para ser sincero, la verdad es que no, porque sabíamos que ya no es el mismo que antes, está un poco más viejo, aunque sigue siendo uno de los mejores jugadores que han jugado a este deporte y tengo mucho respeto por él. La actuación de Cristiano Ronaldo en el partido contra la República Democrática del Congo no fue la mejor, ya que no tuvo chances de peligro y no marcó diferencias.

Por otro lado, la sensacional actuación de Lionel Messi ante Argelia salió a la luz y se convirtió en un parámetro de medida para la comparación. La pregunta es, ¿ya no es el mismo Cristiano Ronaldo que antes? ¿Está en declive su juego? Estas son algunas de las preguntas que se han estado haciendo los fanáticos y los expertos del fútbol.

Lo que está claro es que la frase de Ngal'ayel Mukau ha generado un gran debate y ha puesto en el centro de atención a Cristiano Ronaldo y su actuación en el Mundial 2026





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