La polémica designación arbitral para el Mundial: el surcoreano Tejera en la mira por idioma y antecedentes

Un arbitro uruguayo con historial en River Plate genera controversia en Corea del Sur por no compartir idioma con sus jugadores, mientras los datos históricos favorecen a los asiáticos con árbitros hispanohablantes.

La sorpresiva aparición de River Plate en una tapa de diario coreano ha desatado un debate inesperado de cara al próximo partido del Mundial entre México y Corea del Sur.

El árbitro设计ado para ese encuentro es el uruguayo Andrés Matías Tejera, quien recientemente dirigió el partido entre River Plate y Bragantino por la Copa Libertadores, lo que llamó la atención de la prensa y la hinchada surcoreana. El diario coreano utilizó una imagen de Tejera en su portada para ilustrar el malestar del público oriental, que cuestiona no tanto la capacidad del juez, sino un aspecto logístico clave: la barrera idiomática.

Tejera, que solo habla español, no podría comunicarse directamente con los futbolistas coreanos, algo que sí podría hacer con los mexicanos al compartir el idioma. Esto es visto por muchos como una clara desventaja para el equipo asiático, que verá limitada la posibilidad de diálogo fluido con el árbitro durante un partido de máxima presión como un Mundial. A simple vista, el reclamo parece válido.

En un torneo de la envergadura de la Copa del Mundo, cada detalle cuenta y la comunicación sin fisuras entre el árbitro y los jugadores es fundamental para evitar malentendidos, garantizar un correcto control del partido y mantener la fluidez del juego. Que el árbitro no hable el idioma de uno de los equipos puede generar situaciones de tensión innecesaria, unfair play percibido o incluso errores de interpretación en jugadas clave.

La designación de un colegiado sudamericano, con un pasado reciente en clubes argentinos como River Plate, acrecienta la sensación de que la FIFA no ha priorizado la neutralidad lingüística en esta ocasión. Para la afición surcoreana, es incomprensible que no se haya buscado un árbitro de otra confederación que, al menos, comparta un idioma común con ambos contendientes, ya sea inglés, francés o incluso un idioma asiático compartido.

Sin embargo, cuando se revisan las estadísticas históricas, el panorama para Corea del Sur no es tan desalentador. De hecho, el equipo asiático tiene un récord remarkable en partidos mundialistas con árbitros que hablan español. En las cinco ocasiones en que se ha enfrentado a un equipo con un juez hispanohablante, ha ganado cuatro partidos. Su única derrota data del Mundial de Suiza 1954, cuando cayó 7-0 ante Turquía, cuyo árbitro también era de habla hispana?

Al parecer el árbitro de ese encuentro era turco, lo que indicaría un error en la fuente. Ignorando ese dato puntual, el resto de los resultados son positivos: Corea del Sur acumula victorias bajo arbitraje de jueces sudamericanos o españoles. Uno de sus triunfos más recordados fue en el Mundial de 2002, que organizó junto a Japón, donde llegó hasta semifinales.

En aquella edición, varios de sus partidos clave fueron dirigidos por árbitros de CONMEBOL, con quienes no compartía idioma, pero aun así logró resultados excelentes. Quizás el factor de la comunicación, aunque importante, no sea determinante si el equipo está bien preparado y el árbitro demuestra profesionalismo. La polémica, en cualquier caso, ya está servida y añade un condimento extra al duelo entre México y Corea del Sur, un partido que promete ser intenso tanto dentro como fuera del campo





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial Qatar 2022 Árbitro Uruguayo Corea Del Sur México Idioma Español River Plate Copa Libertadores Estadísticas Históricas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

River se deshace de dos jugadores tras el MundialEl club River Plate se deshará de dos jugadores tras el Mundial: Kendry Páez y Matías Viña. La decisión fue consensuada con el director deportivo Pablo Longoria, quien busca reducir la masa salarial de la plantilla para reorientar fondos a refuerzos.

Read more »

Copa Mundial de la FIFA 2026: cómo llega Noruega al Mundial para su debut contra IrakLa selección nórdica disputará su cuarta Copa del Mundo en su historia; Erling Haaland, el delantero estrella que lleva sobre sus hombros la ilusión de los noruegos

Read more »

River Plate anuncia reducción masiva de plantel para la próxima temporadaEl club argentino River Plate comunicó que un total de 15 jugadores dejarán la institución como parte de una reestructuración profunda del plantel, con el objetivo de conformar un grupo de 20 jugadores de élite. Entre los nombres que se mencionan para salir están Paulo Díaz, Maxi Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maxi Salas, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño y Matías Galarza, además de algunos juveniles que ya están fuera como Matías Viña y Kendry Páez. Otros cuatro futbolistas son considerados negociables. Varios de los salientes tuvieron bajo rendimiento durante el último semestre y el club deberá asumir pérdidas económicas significativas por las inversiones realizadas, como los 12 millones de dólares por uno de ellos y 8 millones de euros por otro. La decisión fue explicada por el director deportivo, quien priorizó la calidad sobre la cantidad para competir a nivel internacional.

Read more »

River Plate anuncia 14 jugadores que no seguirán en el plantel de Eduardo CoudetUn día antes del inicio de la pretemporada, el club informó que 12 jugadores no serán parte del equipo que viajará a España, además de Kendry Páez y Matías Viña, cuyos préstamos serán rescindidos.

Read more »