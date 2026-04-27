La política argentina: ¿Una serie de comedia o una jungla despiadada?

Un análisis de la situación política argentina a la luz de la clasificación de series de televisión políticas propuesta por Giuliano da Empoli, destacando casos de corrupción, falta de transparencia y la relación conflictiva entre el gobierno y la prensa.

Giuliano da Empoli, en su libro “La hora de los depredadores”, relata una experiencia curiosa de sus tiempos acompañando a un presidente del Consejo Italiano en viajes internacionales.

Da Empoli y su equipo habían desarrollado un juego para clasificar las series de televisión con temática política en tres categorías principales. La primera, ejemplificada por “El ala oeste de la Casa Blanca”, representaba una visión heroica de la política, donde los actores eran individuos capaces y bienintencionados, compitiendo en un escenario virtuoso. La segunda categoría, encarnada por “House of Cards”, presentaba una política despiadada, una jungla hobbesiana donde la supervivencia era la única ley y la inocencia una ilusión.

Finalmente, la tercera categoría, inspirada en “Veep”, mostraba la política en su estado más crudo y realista: una farsa continua, poblada por personajes ineptos que se debatían entre el caos y el absurdo. Da Empoli confesó que, al final de cada jornada laboral, el 70% de lo que observaba se alineaba con la representación de “Veep”. La resonancia de esta clasificación se hace evidente en los recientes acontecimientos políticos en Argentina.

Carlos Frugoni, ex secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, destituido de su cargo, admitió haber cometido errores al omitir la declaración de siete propiedades en Miami y dos sociedades constituidas en Estados Unidos. Reconoció también no haber pagado impuestos sobre sus propiedades en Argentina. Su justificación, revelada en una conversación con Nicolás Wiñazki de Clarín, fue que estaba “rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional”.

Esta declaración plantea una pregunta inquietante: ¿qué habría sucedido si Frugoni no ocupara un cargo público, si fuera simplemente un ciudadano común? El caso de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, también ilustra esta problemática. La inclusión de su esposa en el avión presidencial a Nueva York, seguida por el vuelo privado familiar a Punta del Este durante el Carnaval, generaron controversia.

Adorni inicialmente respondió que no hablaría de su “vida privada”, una distinción que muchos funcionarios parecen tener dificultades para comprender cuando ocupan un cargo público. Esta actitud desencadenó una serie de revelaciones sobre jubiladas prestamistas, compras de propiedades, gastos turísticos en dólares y otras irregularidades que ahora son objeto de investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

La negativa de Adorni a responder preguntas de la prensa, descalificando a un periodista como “apenas un periodista”, subraya la falta de comprensión sobre la importancia de la rendición de cuentas. En una democracia, los funcionarios públicos tienen la obligación de responder a las preguntas de la prensa, y el periodismo tiene el derecho y la responsabilidad de hacerlas.

Esta dinámica se remonta a la idea de la prensa como un “tábano sobre un noble caballo”, una frase atribuida a Sócrates y adoptada por Natalio Botana como lema de su diario Crítica. La prensa debe mantener a los poderosos vigilantes y exigir transparencia.

Sin embargo, esta función esencial no siempre es comprendida o valorada. La reciente decisión del presidente Javier Milei de prohibir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa de Gobierno, motivada por la filmación de imágenes que interpretó como “un acto de espionaje”, es una medida sin precedentes en la historia de la democracia argentina.

Esta acción tiene un impacto directo sobre la libertad de expresión, la transparencia institucional y el derecho de la sociedad a estar informada sobre las acciones del gobierno. Si Giuliano da Empoli observara la situación política argentina actual, ¿en qué categoría de sus series políticas la ubicaría? ¿En la heroica, la despiadada o la cómica?

La realidad parece inclinarse peligrosamente hacia una combinación de las dos últimas, con un toque de absurdo que recuerda a “Veep”, pero con consecuencias mucho más graves





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