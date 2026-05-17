La Plata podría ser pionera en un sistema subterráneo en el conurbano bonaerense

La iniciativa presentada por el arquitecto Sergio Poggi propone transformar el sistema de transporte en una de las ciudades más significativas del país, en particular, fuera de la Capital Federal. La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, podría convertirse en la pionera de un sistema subterráneo en el conurbano o el interior bonaerense. La propuesta incluye estudios sobre financiamiento privado que podrían acelerar su implementación. La Plata contaría con un subte en plazos más cortos de lo esperado, gracias a su geología favorable y la ausencia de complicaciones técnicas que enfrentan otras grandes ciudades.

Una iniciativa presentada por el arquitecto Sergio Poggi, presidente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata , propone transformar el sistema de transporte en una de las ciudades más significativas del país, en particular, fuera de la Capital Federal.

La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, podría convertirse en la pionera de un sistema subterráneo en el conurbano o el interior bonaerense. La propuesta incluye estudios sobre financiamiento privado que podrían acelerar su implementación. La Plata contaría con un subte en plazos más cortos de lo esperado, gracias a su geología favorable y la ausencia de complicaciones técnicas que enfrentan otras grandes ciudades





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