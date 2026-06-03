La pizarra deja una foto incómoda para el Gobierno: Wall Street cerró en verde, pero los papeles argentinos terminaron en rojo

El mercado argentino terminó en rojo, a pesar de que Wall Street cerró en verde. Los ADRs locales cayeron hasta 6% y el Merval en dólares perdió 1,8%. La baja la encabezó Loma Negra, con una caída del 6%. Globant y Cresud retrocedieron 4,9%. En la plaza local, el rojo también se sintió: el índice líder perdió terreno medido en dólares y volvió a quedar atrapado cerca de una zona que el mercado mira con lupa.

La pizarra dejó una foto incómoda para el Gobierno: Wall Street cerró en verde, pero los papeles argentinos terminaron en rojo. No fue un mal día global.

Fue un mal día argentino. Mientras el Dow Jones subió 0,45%, el S&P 500 avanzó 0,13% y el Nasdaq ganó 0,03%, los ADRs locales cayeron hasta 6% y el Merval en dólares perdió 1,8%, hasta los USD 2.136. La baja la encabezó Loma Negra, con una caída del 6%. Globant y Cresud retrocedieron 4,9%.

En la plaza local, el rojo también se sintió: el índice líder perdió terreno medido en dólares y volvió a quedar atrapado cerca de una zona que el mercado mira con lupa. Las excepciones fueron pocas. Ternium subió 4,4% y Tenaris avanzó 2%. En una rueda gris, el acero hizo de refugio.

La primera explicación fue la más obvia: toma de ganancias. La semana previa, según Cohen, los ADRs argentinos habían subido 9,6% promedio, con Telecom, Supervielle y BBVA entre los papeles más fuertes. El mercado venía cargado. Una parte de los inversores miró la ganancia, cerró la planilla y decidió pasar por caja.

Pero el dato fino no está en la toma de ganancias. Está en el dólar. Sailing Inversiones detectó una mayor demanda de cobertura cambiaria, con el MEP subiendo cerca de 0,7% y una rueda más floja para las Lecap. Es decir: cuando vuelve la necesidad de cubrirse contra el peso, las acciones argentinas pierden aire aunque Nueva York acompañe.

Ahí aparece la señal que más mira la City. El carry trade ya no opera como una autopista despejada. La compresión de tasas en Lecap volvió menos atractivo el juego de quedarse en pesos, sobre todo cuando la inflación todavía corre por encima de algunos rendimientos cortos. En ese marco, el inversor no abandona del todo la Argentina, pero cambia el paso: menos tasa fija corta, más cobertura y más selectividad.

La rueda dejó una escena de doble fondo. Los bonos soberanos subieron apenas, el Global 2041 avanzó 0,26% y el riesgo país se movió casi sin ruido, hasta los 491 puntos básicos. Pero las acciones no acompañaron. El mercado no dijo 'me voy'.

Dijo algo más preciso: 'me cubro'. Lo que pasó no fue un giro bajista. Fue una advertencia. Cuando el MEP se mueve y las Lecap aflojan, los fondos no necesitan vender todo.

Les alcanza con bajar exposición. Argentina todavía gusta, pero nadie quiere quedarse desnudo en pesos. El mapa de consultoras muestra una Argentina partida. IOL sostiene que el Merval en dólares lateraliza entre USD 1.800 y USD 2.100 y que el upgrade ya estaba parcialmente incorporado en los precios.

La mejora de Fitch ayudó, pero no alcanzó para abrir otro escalón. El índice ya había pasado de mínimos cercanos a USD 1.100 a la zona de USD 2.150 después del resultado electoral de octubre pasado. Desde entonces, quedó moviéndose como un ascensor trabado entre dos pisos. La mejora de Fitch de principios de Mayo fue importante.

La calificadora subió la nota de Argentina a B- desde CCC+ y citó mejoras fiscales, avances de reformas, mejores perspectivas de acumulación de reservas y una estrategia de financiamiento más clara. Pero el mercado leyó la letra chica: una cosa es mejorar la nota y otra es volver al mercado internacional en condiciones razonables. Delphos ve valor en bancos y en Oil & Gas.

Galicia y Supervielle mostraron una foto débil, pero con una posible señal de giro: la mora siguió creciendo, aunque a menor ritmo, y el pico podría haber quedado en el primer trimestre. Esa es la apuesta. No está en el presente. Está en que el deterioro deje de morder.

Grupo SBS mantiene a Galicia como el 'play Argentina' por su alto beta. Traducido al castellano de la mesa: si la Argentina sale bien, Galicia vuela; si se complica, Galicia paga primero. IEB, en cambio, arma una cartera más repartida, pero con sesgo claro: sobrepondera Oil & Gas y bancos. Tiene 10% en YPF, 10% en Pampa, 15% en Vista, 15% en Macro y 10% en BBVA.

La diferencia de sectores también cuenta la historia. En lo que va del año, el Merval en dólares sube apenas 3%. Pero Vista gana 53% e YPF avanza 34%, muy por encima del índice. Los bancos, en cambio, quedaron rezagados: Supervielle cae 20%, Galicia 10%, Macro 3% y BBVA 2%.

El mercado compra Vaca Muerta con más convicción que crédito interno. No es casualidad. IOL destaca a YPF como su caso preferido para 2026. La razón es concreta: balances del primer trimestre con márgenes récord, baja del lifting cost en Vaca Muerta y producción de shale oil con crecimiento interanual de 38%.

Además, según esa lectura, YPF cotiza a menos de 5 veces EV/EBITDA, con un descuento de 40% frente a comparables de shale oil en Estados Unidos. Balanz también ve que la mejora de Fitch puede funcionar como catalizador. Pero ata el recorrido de los activos a dos condiciones: que baje más el riesgo país y que Argentina pueda volver al mercado internacional. Sin ese paso, el rally queda corto de nafta. Hay entusiasmo, pero todavía no hay combustible barato para financiarlo





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