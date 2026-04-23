La Peligrosa Simplificación: Por Qué Negar la Violencia Escolar es Contraproducente

Análisis crítico de la afirmación de que la violencia escolar no existe, sino que es simplemente una manifestación de la violencia social, y sus consecuencias perjudiciales para docentes, familias y la sociedad en general. Se destaca la importancia de reconocer las dinámicas específicas de la violencia escolar y la necesidad de intervenciones efectivas.

En los días inmediatamente posteriores a los trágicos eventos que conmocionaron a Santa Fe, y en un contexto marcado por el aumento de amenazas a escuelas en todo el país, una afirmación promovida por ciertos académicos ha ganado una notable tracción: la idea de que la violencia escolar no es un fenómeno independiente, sino simplemente una manifestación de la violencia social más amplia.

Si bien esta postura puede presentarse como una crítica audaz y progresista, sus consecuencias prácticas son profundamente perjudiciales. Se trata de una simplificación excesiva que ignora la importancia crucial del contexto específico en el que se produce la violencia. El contexto no es un detalle accesorio, sino una parte integral y definitoria del problema.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce esta distinción al categorizar la violencia en diferentes tipos – familiar, laboral, comunitaria y escolar – precisamente porque cada uno de estos ámbitos presenta dinámicas, causas subyacentes y respuestas apropiadas distintas. Argumentar que la violencia escolar no existe porque es inherentemente social es equivalente a negar la existencia de la violencia doméstica bajo el mismo pretexto, confundiendo el origen del problema con su naturaleza intrínseca.

La escuela no es un mero espejo que refleja pasivamente la sociedad. Es un espacio institucional con características únicas y distintivas. La asistencia es obligatoria, la convivencia es prolongada y, en muchos casos, impuesta, y es dentro de este entorno donde niños y adolescentes construyen su identidad y desarrollan sus relaciones sociales. Estas condiciones específicas intensifican las dinámicas de poder, los procesos de inclusión y exclusión, de una manera que no se replica en otros ámbitos de la vida social.

Además, la evidencia científica demuestra consistentemente que el clima escolar puede predecir comportamientos violentos, independientemente del contexto social más amplio, e incluso actuar como un factor protector en entornos adversos. Negar esta realidad implica negar la posibilidad misma de intervención efectiva. Este es el punto central que esta postura ignora sistemáticamente: la capacidad de actuar y generar cambios positivos desde dentro de la escuela.

Los programas de prevención eficaces existen precisamente porque la escuela posee actores y culturas institucionales que pueden ser transformados y fortalecidos. Desconocer esta capacidad no es un ejercicio de pensamiento crítico, sino una forma sofisticada de abandono y negligencia. Las consecuencias de este discurso tienen un impacto directo y negativo en aquellos que más necesitan apoyo.

A los docentes, que ya se enfrentan a condiciones laborales complejas y desafiantes, se les comunica implícitamente que el problema que enfrentan no es de índole escolar, despojándolos de su agencia profesional y de las herramientas conceptuales que han construido a lo largo de décadas de formación y experiencia. Se les deja indefensos frente a una situación que parece inmodificable, donde cualquier esfuerzo que realicen se percibe como inútil y carente de efecto.

Esto constituye una forma de violencia simbólica hacia ellos, minando su moral y su capacidad para desempeñar su labor de manera efectiva. A las familias, por su parte, se las encasilla en categorías simplistas y polarizadas: o se las considera víctimas pasivas de una sociedad que las ha sobrepasado, o se las responsabiliza directamente por llevar la violencia a la escuela a través de sus hijos.

En ambos casos, se dificulta la posibilidad de una reflexión profunda y de un trabajo colaborativo con la institución educativa, obstaculizando la búsqueda de soluciones conjuntas y efectivas. A nivel social, la consecuencia es aún más grave: si todo se reduce a la violencia social, la responsabilidad se diluye y la inacción se justifica fácilmente.

El modelo ecológico propuesto por la OMS ofrece una perspectiva mucho más matizada y completa, reconociendo distintos niveles de influencia – individual, relacional, comunitario y social – cada uno con sus propias variables e intervenciones específicas. Reducir todo a la noción genérica de “violencia social” no es aplicar este modelo, sino desarticularlo y simplificarlo de manera peligrosa.

En el contexto de América Latina, y particularmente en países como Argentina, México, Colombia y Chile, la situación actual exige un rigor conceptual, políticas educativas específicas y una formación docente que fortalezca la autoridad pedagógica y la capacidad de respuesta ante situaciones de violencia. También exige una responsabilidad ética en el uso del lenguaje público, especialmente frente al sufrimiento de niños y adolescentes que hoy asisten a la escuela con miedo y ansiedad.

La violencia escolar existe, es una realidad palpable y preocupante. Tiene dinámicas propias, actores identificables y estrategias de abordaje validadas por la investigación científica. Negarla no protege a los estudiantes, no apoya a los docentes ni orienta a las familias. Solo contribuye a desresponsabilizar a aquellos que tienen la obligación de intervenir y a perpetuar un ciclo de violencia y sufrimiento.

Castro Santander, un reconocido escritor, investigador, docente y psicopedagogo institucional, junto con Irazusta, una psicóloga clínica y Directora Ejecutiva de Equipo ABA, ambos especialistas en convivencia escolar y prevención de la violencia en instituciones educativas, enfatizan la necesidad urgente de abordar este problema con seriedad, rigor y compromiso. Es fundamental reconocer la complejidad del fenómeno, evitar simplificaciones engañosas y trabajar en conjunto para construir escuelas seguras, inclusivas y respetuosas para todos





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