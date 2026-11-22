Investigadores de Stanford, Oxford y Carnegie Mellon revelan que un periodo sin IA genera mayor soledad laboral y menos interacciones sociales entre colegas.

Un equipo multidisciplinario conformado por investigadores de la Universidad de Stanford, la Universidad de Oxford y Carnegie Mellon ha publicado los resultados de un experimento inusual diseñado para medir el impacto real del uso intensivo de inteligencia artificial en el bienestar social y profesional. El estudio, desarrollado entre mayo y julio de 2026, se centró específicamente en cómo la dependencia tecnológica modifica las dinámicas de interacción humana en entornos de trabajo, utilizando a 625 usuarios habituales de ChatGPT en Estados Unidos como sujetos principales.

Metodología del experimento con Prolific

Los participantes fueron reclutados a través de la plataforma Prolific, una herramienta especializada en la captura de datos experimentales en línea, y fueron asignados aleatoriamente a dos grupos diferenciados para garantizar la validez estadística de los hallazgos. El grupo de tratamiento se abstuvo por completo de utilizar asistentes de inteligencia artificial durante un periodo extendido de 14 días, mientras que el grupo de control mantuvo su interrupción en un periodo mucho más breve de solo un día, lo que servía como una línea base mínima de comparación.

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Para asegurar el cumplimiento de las normas del estudio y evitar el uso no autorizado de tecnologías prohibidas durante el periodo de abstinencia, se implementó una extensión de Google Chrome que bloqueaba activamente el acceso a 36 servicios diferentes de IA. Esta herramienta también registraba cualquier violación o intento de evasión del bloqueo, permitiendo a los investigadores tener un control riguroso sobre las variables externas que podrían haber sesgado los datos obtenidos durante las dos semanas de observación.

Resultados sobre productividad y bienestar

Los datos recopilados indicaron que más del 84 por ciento de los participantes consideraba que el uso principal de estas herramientas era mejorar su productividad, un factor clave a la hora de entender la resistencia al cambio cuando se proponen pausas en el uso tecnológico. Al finalizar el experimento, solo 500 de los 625 sujetos completaron la medición final, mostrando una tasa de abandono significativa en el grupo de control, donde solo el 74,3 por ciento terminó el estudio, en comparación con el 85,9 por ciento de cumplimiento en el grupo de tratamiento.

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Entre quienes finalizaron la investigación, el 81 por ciento respetó estrictamente el tratamiento de no uso. Sorprendentemente, no se detectaron cambios estadísticamente significativos en el estado emocional general ni en el bienestar psicológico de los participantes, ni tampoco variaciones importantes en el tiempo diario dedicado al trabajo, con una desviación mínima de β=−0,045 y un valor p de 0,576, lo que sugiere que la productividad individual no se ve afectada a corto plazo por la ausencia de estas herramientas.

El aumento de la soledad y el aislamiento social

No obstante, el estudio reveló un impacto notable en las interacciones sociales cuando los participantes volvieron al uso normal o mantuvieron la abstinencia prolongada. Los usuarios que se abstinieron de la IA durante dos semanas reportaron haber visto a más personas en persona y haber dedicado más tiempo a actividades sociales, mientras que aquellos con acceso inmediato a la IA tendieron a experimentar niveles más altos de soledad medida mediante autorreporte, con una diferencia estadística de β=−0,10 y un valor p de 0,03.

Esta diferencia en los niveles de aislamiento social persistió incluso dos semanas después de que los participantes del grupo de tratamiento volvieran a utilizar los asistentes de IA, manteniéndose con un coeficiente de β=−0,16 y un valor p de 0,02. Este hallazgo sugiere que la interrupción del hábito tecnológico tiene efectos residuales que no desaparecen inmediatamente, planteando interrogantes sobre cómo la integración constante de la IA está redefiniendo nuestra capacidad de conexión interpersonal en el entorno laboral.

Implicaciones para la colaboración y el futuro

La soledad en el trabajo no es un fenómeno trivial, ya que una revisión sistemática publicada en Occupational Medicine en 2024 asoció este sentimiento con menor desempeño profesional, menor satisfacción laboral y un mayor riesgo de síndrome de burnout. Aunque los autores advirtieron que la mayoría de los estudios previos eran transversales y no probaban causalidad, este experimento experimental ofrece una visión más profunda sobre la relación directa entre la dependencia tecnológica y el aislamiento.

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Otro preprint presentado el mismo día por Chow, Saha, Das Swain y colegas apoyó esta dirección, aunque con un método más débil y basado en viñetas hipotéticas con 248 trabajadores del conocimiento. Sus resultados apuntaban a que la IA desplaza las consultas entre personas, especialmente en procesos creativos como la lluvia de ideas, lo que reduce las intenciones de pedir ayuda a colegas. Los investigadores enfatizan que estos hallazgos no deben usarse para prohibir la tecnología, sino para diseñar pilotos que preserven el contacto humano deliberado en las semanas de trabajo, reservando momentos fijos para la colaboración directa y haciendo visible el uso de IA con reglas claras de protección de datos.