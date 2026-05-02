La Patética Servidumbre Voluntaria: Un Análisis de la Obsecuencia en la Política

Un análisis profundo sobre la persistencia de la adulación y la obsecuencia en la política, desde la antigua Roma hasta la era digital, destacando sus mecanismos, consecuencias y la traición inherente a esta práctica.

La arraigada costumbre de aplaudir, adular y exaltar sin jamás contradecir a quien ostenta el poder es tan antigua como la propia política , y lamentablemente, tan patética como la servidumbre voluntaria.

Aquel que se dedica a la adulación no busca el beneficio de quien recibe sus elogios, sino su propio provecho, gestionándolo a través de una complacencia estratégica. Los obsequiosos compiten por congraciarse, buscando ostentar la triste teatralidad de la servidumbre. La historia nos ofrece ejemplos elocuentes, como Incitatus, el caballo de Calígula, que recibía el aplauso del Senado romano. Calígula comprendió que el poder absoluto se consolida a través de la humillación.

Llegó al extremo de construir una villa para Incitatus, adornada con marfil, y lo nombró sacerdote del imperio. Los senadores, ante la mirada implacable del emperador, acariciaban y mimaban al caballo, brindando con copas de oro y honrándolo con regalos. Incitatus, imperturbable ante tanto fasto, solo relinchaba. Calígula no honraba a su caballo, sino que degradaba a los hombres.

Cada aplauso era una renuncia a la dignidad senatorial, un ejercicio de obediencia incondicional. La humillación es la moneda de cambio del despotismo. A lo largo de la historia, los aduladores han desempeñado un papel esencial, y en la actualidad no es diferente. Buscan dispensar alabanzas a cualquier figura designada por el poder, siempre y cuando sean favorecidos por la cúpula dirigente.

El momento actual es propicio para la obsecuencia digital. Las redes sociales florecen con elogios a cada decisión de las autoridades, y también con insultos a sus adversarios. Lo fundamental es que las autoridades observen esta sumisión, esta actitud arrodillada. Los obsequiosos buscan las recompensas de la jerarquía, a veces obteniendo beneficios del poder, y otras veces conformándose con migajas.

Esta dinámica se repite constantemente. La traición es el ADN profundo de la obsecuencia. Si perciben debilidad en el líder, los primeros en denunciar sus excesos son aquellos que antes lo aplaudieron con más fervor. Calígula fue asesinado por su propia guardia pretoriana.

La sumisión es un contrato de alquiler, no de propiedad. Durante el régimen de Stalin, los aplausos se prolongaban indefinidamente, hasta que el tirano decidía abandonar el escenario, y luego decidía a quién de los aplaudidores ejecutar. Los aduladores traicionan, y son traicionados por el líder paranoico. Es crucial distinguir el elogio sincero de la lisonja interesada, que se cultiva tanto en el presente como en el pasado.

La corte cambia de escenografía, pero no de gramática: donde antes había togas y mármoles, ahora hay micrófonos y cámaras de celulares; donde antes se besaba el anillo, ahora se retuitea la consigna. Los procedimientos varían, pero la disposición de los cuerpos no. En el siglo XXI, la obsecuencia argentina ha alcanzado un nivel profesional. El kirchnerismo perfeccionó la figura del 'intelectual obsecuente', académicos y artistas que, bajo el paraguas de programas como 678, se dedicaron a eliminar cualquier crítica.

La sumisión no era solo al líder, sino al 'Relato'. Se aplaudían índices de inflación falsos y se justificaban fortunas inexplicables con una notable gimnasia mental. La obsecuencia se volvió colectiva y ruidosa, una muralla de gritos para evitar escuchar la realidad. Esta semana, en el Congreso, se repitió un procedimiento conocido.

Para sostener al Jefe de Gabinete, el recinto se llenó de aplaudidores. La revolución consistía en cambiar de bando. Cuando un ministro entra en crisis, lo que vuelve a funcionar es que la 'barra brava' lidere las tribunas, que la bancada sea la '12', que salte en el paravalanchas de los aduladores, agitando los mismos trapos que ayer agitaba el kirchnerismo. Cuerpos mancillados por la obediencia debida, ya sea material o virtual.

Ahora, la soldadesca digital de las 'Fuerzas del Cielo' apresura sus teclados con una velocidad vertiginosa. La obsecuencia del presente es instantánea y viral: es el miedo a quedar fuera del clipping matutino del presidente. La tropa digital de hoy desconoce que pertenece a una cofradía milenaria.

Cree inaugurar un género cuando simplemente lo recicla: tuitea con la misma servidumbre con que el senador romano acariciaba al caballo cónsul, con la misma fervorosa entrega con que el militante aplaudía índices apócrifos en cadena nacional. Cambian los altares, pero no los arrodillados





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