La Patagonia se consolida como hub de inversión inmobiliaria y residencia permanente

Desarrolladores destacan el cambio de perfil del comprador, que ya no busca solo un destino turístico, sino una vivienda para vivir todo el año con amenities de alta gama y potencial de renta en proyectos únicos como una aldea de ski en San Martín de los Andes.

La Patagonia experimenta una profunda transformación, alejándose de su imagen tradicional como destino solely turístico para convertirse en un polo de residencia permanente e inversión inmobiliaria.

Así lo destacaron Daniela Aiello, CEO de Aiello Desarrollos & Inversiones, y Gustavo García Villanueva, presidente de GV Real Estate, durante el capítulo 11 del ciclo Real Estate organizado por LA NACION, en diálogo con Carla Quiroga, prosecretaria de Redacción. Ambos desarrolladores coincidieron en que el perfil del inversor y el residente ha cambiado: ya no se busca solo un espacio para visitas temporales, sino una vivienda para habitar todo el año, con amenities que-ofrezcan calidad de vida y potencial de renta.

La estacionalidad ha desaparecido y ahora hay población constante, lo que impulsa proyectos de mayor envergadura y sofisticación. Aiello detalló un proyecto emblemático en San Martín de los Andes: una aldea de ski con dos pistas propias, la única en el país donde los propietarios pueden salir esquiando desde la puerta de su casa.

El complejo se ubica sobre la Ruta 40, a cuatro kilómetros de la ciudad, en un terreno de más de dos hectáreas con vistas directas al Lago Lácar y al entorno natural. García Villanueva, por su parte, anunció avances en su proyecto de las últimas tierras disponibles en la zona con costa de lago, y adelantó el desarrollo de un centro comercial de 24,000 metros cuadrados que incluirá residencias y será ofrecido con créditos hipotecarios para la clase media.

Ambos enfatizaron que la Patagonia ofrece productos únicos y que, en etapa de pozo, los valores accesibles (en torno a los US$3500 por metro cuadrado en producto premium) permiten luego un fuerte apalancamiento. Los ejecutivos coincidieron en el optimismo sobre el futuro regional. García Villanueva se definió como "un optimista serial" y aseguró que "el momento es hoy". Destacó la inversión en infraestructura en Neuquén y toda la Patagonia, que impulsa el crecimiento poblacional de San Martín de los Andes.

Aiello añadió que el inversor actual prioriza no solo la renta, sino el disfrute y la calidad de vida, tomando la Patagonia como un lugar de permanencia para trabajar. Ambos subrayaron que los desarrolladores siguen avanzando porque generan espacios de valor, atrayendo a quienes buscan tanto vivienda como renta en un mercado de alta distinción





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