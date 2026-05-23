La pasión por la aviación: una historia personal de Candela

Candela es una profesional del aire que comenzó a sentir una pasión por la aviación a los 15 años. Pasó por la formación de pilotos y posteriormente se convirtió en piloto comercial, ahora dedicándose a trabajos freelance como traslados privados y vuelos sobre la parte más rural de su país.

La pasión por la aviación comenzó para Candela a los 15 años con una sensación de inquietud difícil de explicar. Después de dos años, encontró la adrenalina que buscaba al ensayarse como piloto y en poco tiempo se convirtió en piloto comercial.

Candela describe los sacrificios de la carrera en la aviación, pero también cuenta con su padre como el empujón del sueño, incluso cuando parecía difícil. Incluso después de años de aviación, las puertas siguen siendo difíciles de abrir, pero Candela se mantiene firme y sigue demostrando que puede ser una excelente piloto.

Candela lleva a volar a su padre y está al tope de la formación de pilotos y planea seguir acumulando horas y familiarizándose con diferentes tipos de aviones para lograr el objetivo de la acrobacia aérea.





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