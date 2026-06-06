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La pasión del crochet: una joven ayuda a su familia en una situación económica difícil

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La pasión del crochet: una joven ayuda a su familia en una situación económica difícil
MorenaCrochetFamilia
📆6/6/2026 11:18 AM
📰todonoticias
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La historia de Morena es un ejemplo de cómo la pasión y la determinación pueden ayudar a superar obstáculos y lograr metas. A través de su emprendimiento, Morena ha demostrado que es posible encontrar soluciones creativas para problemas económicos.

Morena , una joven de 14 años, ha encontrado una forma de ayudar a su familia en una situación económica difícil a través de su pasión por el crochet.

Aprendió a tejer de su abuela a los 9 años y ha desarrollado habilidades para confeccionar peluches y otros objetos. Después de que su padre se jubiló anticipadamente debido a secuelas físicas, Morena decidió vender sus creaciones para ayudar a su familia a pagar sus gastos. Con el apoyo de las redes sociales, ha logrado acercarse a la meta de celebrar sus 15 años y ha recibido ofertas de diseñadores y emprendedores para ayudarla a preparar la fiesta

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Morena Crochet Familia Economía Pasión Determinación Emprendimiento Fiesta De 15 Años

 

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