La pareja silenciosa detrás del Indio Solari

La muerte del músico argentino Indio Solari ha dejado a su pareja, Viru, sin su compañero de más de 40 años. A través de sus redes sociales, Viru recordó el inicio de su historia y escribió sobre el amor que compartieron.

A los 77 años, el músico argentino Indio Solari falleció dejando atrás una carrera influyente en la música argentina . Su pareja, Viru , se mantuvo a su lado durante más de 40 años, lejos de los escenarios y de la exposición mediática.

A través de sus redes sociales, Viru recordó el inicio de su historia y escribió sobre el amor que compartieron. La publicación se volvió viral y se transformó en una de las pocas ventanas abiertas a la intimidad de una pareja que siempre eligió vivir el amor lejos de los reflectores.

Detrás del artista que llenó estadios y se convirtió en leyenda, hubo una historia mucho más simple y profunda: la de una pareja que permaneció unida durante más de 40 años. Viru se mantuvo a su lado durante todos los momentos importantes de su vida, desde la creación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta la consolidación de la banda como una de las más influyentes en la música argentina.

A pesar de su discreción y lealtad, Viru siempre estuvo presente en cada etapa de la carrera del Indio. Su relación fue una de las pocas que permaneció unida durante más de 40 años, en un mundo donde la fama y la exposición mediática pueden ser una gran presión para las parejas.

La muerte del Indio Solari ha dejado a Viru sin su compañero de más de 40 años, pero su legado vivirá a través de la música y la historia que compartieron





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