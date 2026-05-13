La pandemia creó un sistema de celular en las cárceles de Buenos Aires que amenaza a víctimas y expone violaciones

Un fallo en pandemia permitió el uso indiscriminado de teléfonos en las cárceles bonaerenses, y desde entonces ha permitido delitos de inseguridad y viola los derechos de las víctimas

Un fallo que nació en pandemia habilitó el uso de teléfonos en cárceles bonaerenses. Seis años después, fiscales y jueces advierten que desde las celdas se extorsiona, se estafa y hasta se ordenan delitos graves.

El caso de un soldado de 21 años expone el costo humano de un sistema que no logra controlarse. Las cárceles deberían ser el límite. El punto donde el delito se detiene. Pero en la provincia de Buenos Aires, ese límite parece cada vez más difuso.

Detrás de los muros, en pabellones donde conviven miles de detenidos, hay otra realidad que creció en silencio: celulares encendidos, conexiones activas y, con eso, una nueva forma de delinquir que no necesita salir a la calle





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