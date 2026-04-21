La palabra de Lucas Blondel: su salida de Boca, las críticas y el dolor por su pareja

Lucas Blondel rompe el silencio sobre su polémica salida de Boca Juniors, desmiente rumores sobre su comportamiento y defiende a su pareja, Morena Beltrán, de los ataques recibidos.

Lucas Blondel , el lateral que supo vestir la camiseta de Boca Juniors , rompió el silencio tras su turbulenta salida del club de la Ribera, dejando en claro su malestar por las versiones que circularon sobre su rendimiento y su vida personal. En una entrevista reciente, el futbolista no se guardó nada al referirse a las críticas desmedidas que recibió, especialmente aquellas que intentaron involucrar a su entorno más cercano.

Blondel fue tajante al señalar que, durante su estancia en la institución, tuvo que convivir con rumores malintencionados que buscaban desestabilizarlo, pero que, curiosamente, solo surgían con fuerza cuando los resultados deportivos no acompañaban. El jugador recordó con cierta amargura cómo las críticas mutaron rápidamente de elogios a cuestionamientos infundados, remarcando que, cuando las cosas salían bien en el campo de juego, nadie se atrevía a lanzar acusaciones sobre filtraciones de vestuario o falta de compromiso. Uno de los puntos más sensibles de su relato fue la mención a su pareja, la reconocida periodista Morena Beltrán. Blondel expresó su profundo dolor al ver cómo ella era blanco de ataques injustificados en redes sociales y medios de comunicación, simplemente por su vínculo afectivo. El jugador admitió que, si bien él está acostumbrado a lidiar con el escrutinio público y las reglas del juego que impone el fútbol profesional, le resulta inaceptable que se utilice la figura de su prometida para intentar desviar la atención o generar morbo. Según sus propias palabras, ella siempre fue tratada de maravilla cuando los éxitos acompañaban al equipo, pero bastó una racha negativa para que ciertos sectores de la prensa y el público buscaran culpables fuera del ámbito estrictamente deportivo. Esta hipocresía es, para el ex defensor xeneize, una de las facetas más oscuras del periodismo deportivo actual. Tras dejar Boca Juniors y buscar nuevos aires, el destino lo llevó a sumarse a las filas del Globo, donde rápidamente encontró la regularidad que tanto anhelaba. A pesar de haber tenido un paso breve y complejo por el Xeneize, donde solo disputó un par de encuentros en Reserva para mantener el ritmo, su adaptación al nuevo esquema táctico fue casi inmediata. Apenas cinco días después de ser presentado de manera oficial, ya estaba haciendo su debut absoluto en el campo de juego, ganándose la confianza de su entrenador y demostrando que su capacidad técnica seguía intacta. El respaldo constante del cuerpo técnico y de sus nuevos compañeros fue fundamental para que Blondel lograra consolidarse como una pieza clave en el sector defensivo. Hoy, lejos de las polémicas que rodearon su etapa previa, el jugador se enfoca plenamente en aportar su calidad y experiencia para que su nuevo equipo alcance los objetivos propuestos, dejando atrás los capítulos de injusticias y centrándose exclusivamente en su presente profesional en el fútbol argentino





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