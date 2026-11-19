Encuestas muestran que el 76% rechaza el ajuste actual y prioriza el empleo sobre la estabilidad monetaria, marcando un límite social al modelo de Milei.

La confianza de la sociedad argentina en las medidas de austeridad impulsadas por el Gobierno nacional muestra signos claros de agotamiento. Una nueva radiografía social revela que el 76% de los consultados considera que las políticas de ajuste no deben continuar bajo su forma actual. Esta cifra representa un desafío directo para la estrategia macroeconómica liderada por Javier Milei, quien ha mantenido una postura firme de contención fiscal a pesar de las dificultades.

Preocupación laboral supera estabilidad monetaria

Los argentinos están dispuestos a aceptar niveles más altos de inflación e inestabilidad en el tipo de cambio si esto resulta en la recuperación de ingresos y la creación de empleos. Solo el 24,2% de la población prefiere un dólar estable aunque la economía crezca poco, mientras que el 80,8% elige explícitamente la generación de puestos de trabajo. Este cambio de prioridades indica que la estabilidad monetaria ya no es suficiente para satisfacer las expectativas de la mayoría.

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División en la base electoral de Milei

El reclamo por un cambio de rumbo atraviesa incluso a los votantes que respaldaron al presidente libertario en las elecciones de 2023. Dentro de esta base electoral, el 43,1% considera que recuperar el poder adquisitivo de los salarios es la prioridad económica principal. Esto evidencia una distancia creciente entre las expectativas de la ciudadanía y el programa de gobierno, que prioriza el equilibrio fiscal sobre el alivio inmediato al bolsillo.

Preferencia por empleo sobre bajos precios

Una mayoría significativa de 65,5% de los encuestados prefiere tener más empleo y mejores salarios, incluso si esto implica un aumento de la inflación. Solo el 30,5% opta por una inflación más baja, asumiendo el costo de generar menos puestos de trabajo. Esta preferencia subraya que la lucha contra los precios deja de ser el único eje central para los ciudadanos que esperan resultados tangibles.

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Reclamos específicos por sector prioritario

Los datos detallan que el 44,7% de la población busca recuperar el poder adquisitivo de los salarios como su mayor urgencia. Adicionalmente, el 22,1% reclama generar más puestos de trabajo y el 21,7% considera prioritario impulsar la producción nacional. Estos porcentajes consolidan una demanda clara de reactivación económica que contrasta con la desaceleración actual.

Respuesta presidencial y advertencia para el gobierno

Milei rechaza modificar su programa para ofrecer estímulo al consumo o transferencias de ingresos que comprometan su estrategia fiscal. El Presidente reconoce las dificultades, pero insiste en que no hay atajos para la estabilidad. No obstante, la encuesta plantea una advertencia seria para la Casa Rosada, ya que la paciencia social comienza a agotarse frente a la falta de mejoras inmediatas en la calidad de vida.