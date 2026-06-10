La otra cara del Mundial 2026: botellas de agua, "súper saludos" y la polémica por propinas

Más allá de la controversia migratoria, el Mundial 2026 enfrenta debates por la política de botellas de agua en estadios, la venta de espacios en pantallas gigantes y la posibilidad de propinas obligatorias en restaurantes. También se analizan los costos de transporte y las medidas de hidratación.

El Mundial 2026 , organizado por Estados Unidos, México y Canadá, no solo está marcado por la controversia en torno a las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump y las dificultades para participantes y aficionados.

Otros episodios, aunque de menor relieve, también están definiendo los prolegómenos del mayor evento de la FIFA. Entre ellos figuran la polémica inicial por la prohibición de botellas de agua en los estadios, la introducción de los "súper saludos" en las pantallas gigantes, y un debate sobre la posibilidad de imponer propinas obligatorias en restaurantes.

A ello se suman los altos costos de transporte a ciertos estadios, como el MetLife de Nueva Jersey, que tras las críticas ha visto reducidas sus tarifas gracias a patrocinadores. La semana pasada, la FIFA modificó su directriz sobre el ingreso de botellas de agua a los estadios.

Inicialmente se permitían botellas reutilizables, transparentes y vacías; sin embargo, tras recibir críticas de autoridades, grupos de hinchas y expertos en salud, la organización revertió la decisión y ahora autoriza una botella de plástico desechable, de 20 onzas (590 ml) y sellada de fábrica. Esta medida busca mitigar los riesgos de deshidratación, especialmente considerando que muchos aficionados esperan bajo altas temperaturas.

El alcalde de Nueva York, ciudad que albergará seis partidos, celebró el cambio: "Me alegra que la FIFA haya decidido revertir esta política". No obstante, surge la pregunta: ¿por qué no permitir simplemente que los hinchas lleven su propia agua reutilizable? El agua que se venderá dentro de los estadios será suministrada exclusivamente por Coca-Cola, patrocinador histórico de la FIFA, lo que añade una capa comercial a la discusión.

La FIFA asegura que los precios se mantendrán en niveles similares a otros eventos y que se instalarán puntos de hidratación y carpas de refrigeración en los alrededores. Otro aspecto novedoso son los "súper saludos" (Super Shoutout), que permitirán a los aficionados comprar un espacio en las pantallas gigantes de los estadios para ver su nombre y país proyectados en vivo.

Los mensajes estarán a la venta hasta 72 horas antes del partido, a un precio de 316 dólares más impuestos. La FIFA lo promociona como una oportunidad para "representar a tu nación" en el escenario más grande del fútbol. Paralelamente, en regiones como Pensilvania, la Asociación de Restaurantes y Alojamiento ha debatido la implementación de un cargo fijo por servicio, en lugar de depender de propinas.

Este movimiento busca proteger a los empleados ante turistas internacionales que podrían no dejar propina y agilizar el servicio durante un periodo de alta demanda. Aunque estados como Massachusetts, Florida, Georgia, Texas y Nueva York no han emitido directrices, algunos restaurantes ya aplican o planean aumentar este cargo. Por último, el transporte al estadio MetLife de Nueva Jersey generó polémica por sus elevadas tarifas, pero tras las quejas la agencia New Jersey Transit consiguió patrocinadores para reducirlas.

"Este tren de la FIFA no es un servicio regular", explicó su director ejecutivo, Kris Kolori, justificando las diferencias de precio. En conjunto, estos detalles revelan múltiples frentes operativos, comerciales y sociales que acompañan a la polémica migratoria en la antesala del Mundial 2026





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