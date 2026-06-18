El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado que la OTAN debe avanzar de manera rápida e irreversible hacia un liderazgo europeo. Hegseth indicó que el proceso durará unos seis meses y que la medida también tiene como objetivo garantizar que la OTAN aumente considerablemente su gasto en defensa.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth , dijo que la OTAN debe avanzar de manera rápida e irreversible hacia un liderazgo europeo . Washington quiere cubrir otros frentes y garantizar que la alianza avance con rapidez e irreversiblemente hacia un liderazgo europeo , asumiendo la responsabilidad principal en la defensa de Europa.

Hegseth indicó que el proceso durará unos seis meses y que la medida también tiene como objetivo garantizar que la OTAN aumente considerablemente su gasto en defensa





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