La oposición en la Legislatura bonaerense prepara una sesión especial sobre la crisis de IOMA

La oposición en la Legislatura bonaerense tiene los votos para juntar el quórum e iniciar el lunes una sesión en Diputados sobre la situación que atraviesa IOMA, la obra social del Estado de la provincia de Buenos Aires. El presidente de Diputados, Alejandro Dichiara, convocó a la sesión especial pedida por la oposición para el próximo lunes. Mientras tanto, los diputados opositores esperan un llamado del Ejecutivo que incluya un compromiso de Homero Giles -titular de ese organismo- de presentarse en la Legislatura a explicar la situación del IOMA.

La oposición en la Legislatura bonaerense tiene los votos para juntar el quórum e iniciar el lunes una sesión en Diputados sobre la situación que atraviesa IOMA , la obra social del Estado de la provincia de Buenos Aires.

El presidente de Diputados, Alejandro Dichiara, convocó a la sesión especial pedida por la oposición para el próximo lunes. Mientras tanto, los diputados opositores esperan un llamado del Ejecutivo que incluya un compromiso de Homero Giles -titular de ese organismo- de presentarse en la Legislatura a explicar la situación del IOMA. Esto no es una carnicería. Si hay voluntad del Ejecutivo de explicar la situación de IOMA bajamos la sesió





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