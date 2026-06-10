La oposición busca excluir a funcionarios de la Ley de Inocencia Fiscal tras la adhesión de Adorni

Diputados opositores presentan un proyecto para reformar la norma y excluir a altos cargos públicos y sus familiares, tras la confirmación de que el jefe de Gabinete y su esposa se acogerán al régimen que reduce penales por evasión. La iniciativa apunta a evitar que la ley sea utilizada como mecanismo de impunidad.

La oposición argentina ha intensificado sus críticas contra el gobierno tras conocerse que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , y su esposa, Manuel Adorni , pretenden acogerse al Régimen de Inocencia Fiscal, una normativa que según los detractores fue diseñada para blindar a funcionarios y allegados.

La polémica se desató después de que el propio Adorni, a través de su cuenta en la red social X, confirmara su intención de utilizar la ley, lo que fue interpretado por diversos sectores como un intento de ocultar el origen de sus bienes. En respuesta, el diputado nacional por Santa Fe, Germán Paulón, presentó un proyecto de ley para reformar el artículo 38 de la Ley Nº27.299 y excluir de este régimen a un amplio espectro de funcionarios públicos, incluyendo al Presidente, Vicepresidente, gobernadores, intendentes, legisladores de todos los niveles, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, así como cónyuges y convivientes de estos, decanos y rectores universitarios, y magistrados.

Paulón argumentó que el régimen no puede ser la vía para lavar fondos obtenidos mediante delitos contra la administración pública y cuestionó la medida como un beneficio para la "nueva casta", comparándola con prácticas del kirchnerismo. Por su parte, el legislador de la Coalición Cívica, Juan Manuel López Ferraro, sostuvo que la normativa fue hecha a medida de personas con poder, como el jefe de Gabinete y el empresario Lázaro Báez, quien ya se benefició en una causa por evasión.

Martín Lousteau, de Provincias Unidas, calificó la decisión de Adorni como un "blanqueo a medida de los más ricos" y recordó que en un programa de televisión ya había anticipado el movimiento. Mientras tanto, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, criticó la falta de transparencia y exigió que Adorni presente su declaración jurada instead de refugiarse en la ley.

El diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, amplió la acusación al señalar que Adorni no está solo y que otros funcionarios como Federico Sturzenegger también buscarían acogerse, lo que confirmaría que el gobierno está compuesto por "evasores". La normativa, aprobada en un contexto de sumario legislativo, eleva los montos a partir de los cuales se considera evasión agravada, reduciendo significativamente el número de causas penales.

La oposición insiste en que esta reforma beneficia a quienes tienen patrimonios sospechosos y busca revertirla mediante una nueva Ley de Impuesto a las Ganancias que limite los alcances del régimen. El debate se enmarca en una profunda crisis de confianza hacia las instituciones y la lucha anticorrupción que el oficialismo prometió durante la campaña electoral.

Los dichos de Adorni, quien argumentó que se acoge a la ley para "simplificar" su situación fiscal, fueron recibidos con escepticismo y sospecha sobre el origen de sus fondos, especialmente considerando su historial como consultor y su vínculo con el entorno presidencial. Mientras tanto, diversas organizaciones sociales y periodísticas han puesto el foco en la inconsistencia entre el discurso anti-casta y la aprobación de normas que permiten la impunidad fiscal.

La iniciativa de Paulón cuenta con el respaldo de un sector de la UCR y de otros bloques opositores que buscan limitar los efectos de la ley y evitar que sea utilizada como un mecanismo de blanqueo para funcionarios y sus familias





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